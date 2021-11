Sviluppo sostenibile, la giunta regionale preadotta documento preliminare della strategia regionale

Assessore morroni: “Passaggio fondamentale, si apre ampio confronto con tutta la comunità umbra”

“Un importante passo in avanti verso la definizione della Strategia per lo sviluppo sostenibile dell’Umbria: la Giunta regionale ha preadottato i ‘Lineamenti preliminari’, un documento fondamentale, tarato sui caratteri e i fabbisogni dell’Umbria, su cui ora si avvierà un ampio confronto con tutta la comunità”. È quanto afferma l’assessore regionale all’Ambiente, Roberto Morroni, che illustra le tappe ravvicinate attraverso le quali la Regione Umbria arriverà alla definizione e all’adozione della Strategia regionale per lo Sviluppo sostenibile “con cui vogliamo assicurare – spiega – nel rispetto dei valori identitari e dei caratteri propri dell’Umbria, un modello di sviluppo capace di coniugare la tutela e la valorizzazione dell’ambiente con la crescita economica e sociale della nostra regione”.

La Strategia regionale, in coerenza e contribuendo alla realizzazione degli obiettivi della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile già approvata, individua un percorso di sviluppo dell’Umbria nel prossimo decennio, in linea con i 17 Goals stabiliti dalle Nazioni Unite che costituiscono il riferimento per lo sviluppo sostenibile da qui al 2030 e con il quadro delle iniziative assunte dall’Unione Europea sul tema.