Squarta: “In Umbria dialogo maggioranza-opposizione”

Il presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Marco Squarta, Fratelli d’Italia, commenta così l’incontro tra i partiti della minoranza di centro-sinistra e M5s con la presidente della Giunta Donatella Tesei.

“Unica governatrice in Italia che ha aperto un tavolo di ascolto con le opposizioni. Oggi non servono le polemiche – afferma Squarta – è il momento della serietà, i cittadini mai come in questo momento hanno bisogno di risposte. Oggi buonissimi segnali” dice ancora il presidente dell’Assemblea legislativa. “Drastico calo dei positivi, con appena 351 nuovi contagiati – prosegue – a fronte di 5.600 tamponi, calo dei ricoveri e calo dei pazienti in terapia intensiva. E proprio in questa giornata – conclude Squarta – la minoranza consiliare ha presentato le proprie proposte alla presidente Tesei”.