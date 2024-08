Sport: tre sangiustinesi ai campionati europei di freccette

Tre sangiustinesi parteciperanno in rappresentanza della nazionale italiana ai campionati europei di freccette in Slovenia. Sono Francesca De Sensi, Giovanni D’Andria e Giovanni De Sensi che militano nella squadra “The Old Red Rock” di San Giustino.

“Andremo in Slovenia per cercare di fare un buon risultato per San Giustino e per i colori della nazionale – ha detto Giovanni De Sensi, in rappresentanza della società -. La nostra squadra è composta da tre elementi di grande spessore: D’Andria ha l’esperienza, avendo già disputato un trofeo continentale e con i suoi 17 anni di gioco è il veterano del gruppo; Francesca ha iniziato da qualche anno ed è la più giovane del gruppo. Puntiamo sulla sua freschezza e brillantezza, lei si è qualificata nella categoria femminile. Per quanto mi riguarda, gioco da più di due anni e dopo una buona stagione sono riuscito a qualificarmi primo nella categoria C. Siamo un gruppo molto affiatato e quest’anno abbiamo portato la nostra squadra dalla serie C alla serie B regionale. Ora ci aspetta questa fantastica esperienza che è stata resa possibile grazie al supporto di tutta la società capitanata da Manuel Veschi e presieduta da Emanuela Danielli. Un grazie particolare, inoltre, all’amministrazione di San Giustino e alla dirigenza federale di Open Dart Andrea Landini e Luca Pastorini. Senza il supporto di tutti questo non sarebbe stato possibile”.