San Giustino: a Villa Graziani nuovi appuntamenti culturali nel fine settimana

Sabato 7 visita alla splendida residenza e laboratorio, mentre domenica torna “Incontro con l’Autore”

È in arrivo a San Giustino un altro fine settimana con proposte culturali varie e diversificate. Sono due gli appuntamenti in programma a Villa Graziani, che anche quest’anno, in occasione di ottobre, mese della prevenzione del tumore al seno, il Comune ha illuminato di rosa per ricordare alle donne quanto importante e fondamentale sia la prevenzione.

Si parte sabato 7 ottobre, alle 15.30, con la visita a Villa Graziani, organizzata in occasione della “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”, promossa dal Comune e realizzata in collaborazione e a cura di Poliedro Cultura. L’attenzione sarà focalizzata sugli affreschi e sulla tecnica artistica in uso nel passato, per poi andare a realizzare un’opera mediante “bucatura” e “spolvero”. Per partecipare occorre prenotare ai numeri di Poliedro Cultura: 0758554202-0758520656.

Domenica 8 ottobre, sempre a Villa Graziani alle 16, proseguendo l’iniziativa “Incontro con l’Autore”, Valeriana Croci presenterà il volume “Cara Maestra” alla presenza di Luciano Neri e Alvaro Tacchini che dialogheranno con lei.