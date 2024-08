Cinque feriti per tamponamento tra due auto sulla Flaminia

L’incidente a Spoleto, intervenuto anche l’elisoccorso

Cinque persone sono rimaste ferite in seguito a un tamponamento tra due auto avvenuto a Spoleto lungo la statale Flaminia.

Lo si apprende dai vigili del fuoco.

Uno dei feriti è stato estratto dai veicoli dai dei vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto e successivamente trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

Sul posto anche personale del 118, carabinieri polizia stradale e Anas.

Due dei feriti nell’incidente sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Uno, con l’elisoccorso Nibbio, in quello di Terni e un’altra in ambulanza a Spoleto. Nell’incidente risultano anche due persone ferite in codice verde.