San Giustino: passeggiata contro la violenza e incontro poetico

Sabato 12 aprile due eventi per sensibilizzare su impegno sociale e cultura

(Cittadino e Provincia) – San Giustino, 10 aprile ‘25 – Nella splendida cornice di Villa Graziani, a San Giustino, sabato 12 aprile sono in programma due iniziative promosse dall’amministrazione comunale. Si comincia alle ore 14.30 con “Liberi di… correre, camminare, pedalare!”, insieme, contro la violenza sulle donne. La partenza è fissata alle ore 15 da Villa Magherini Graziani, a piedi, di corsa o in bici fino a San Giustino. Il ricavato delle offerte raccolte da questa bellissima iniziativa sarà devoluto al CAV Medusa, gestito dall’Associazione Libera… mente Donna.

Il percorso è adatto a tutti, con graziosi gadget per i partecipanti e ristoro finale offerto da Coop Centro Italia.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Comune di San Giustino e sempre inserita nel contenitore LIBEREDESSERE promosso dall’assessorato per le Pari Opportunità, vede per la prima volta diverse associazioni sportive scendere in campo per veicolare questo importante messaggio nella lotta contro la violenza sulle donne.

Con l’occasione il pittore compaesano Pietro Pecorari esporrà all’ingresso della Villa una sua opera d’arte inedita dedicata alla violenza contro le donne: “Una Donna parla al mondo: ha dato vita all’Uomo, prima bello e poi brutto. Prende in mano un coltello e aggredisce la compagna”, olio su tela, 40×50, 2025.

Il secondo appuntamento è per le ore 17 e rientra nell’ambito della Giornata mondiale della poesia. L’iniziativa, dal titolo “Un giubileo di parole. Poesie che guariscono il mondo”, si aprirà con i saluti istituzionali e proseguirà con un reading poetico che vedrà la partecipazione di diversi interpreti. L’evento sarà arricchito da interventi musicali e letture a cura delle compagnie teatrali del territorio.