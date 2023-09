Sport: presentata la nuova stagione targata CSI

Tante le società affiliate, gli atleti e gli ospiti istituzionali che hanno preso parte all’evento di Corciano

È ufficialmente iniziata la nuova stagione del Centro Sportivo Italiano di Perugia. Sabato 9 settembre, al Teatro della Filarmonica di Corciano, si è tenuta la Convention di presentazione delle attività 2023-2024, insieme alle premiazioni dei tornei primaverili della passata stagione. Sono state le immagini delle finali nazionali svoltesi in Umbria lo scorso luglio – con il comitato di Perugia chiamato ad organizzare la manifestazione tornata nella regione dopo tanti anni – ad aprire la cerimonia arancioblu.

A fare gli onori di casa la vice presidente vicaria Emanuela Papadia che ha sottolineato e ringraziato tutti per la presenza imponente alla serata:

“Abbiamo concluso la stagione con le bellissime giornate delle Finali Nazionali, un evento riuscitissimo sotto tutti i punti di vista. Siamo qui anche per lanciare la nuova stagione: oltre ai tornei storici, in cantiere molte iniziative per coinvolgere sempre di più le società sportive e gli atleti nel mondo CSI. Anche alla luce della riforma del settore sportivo abbiamo tutti bisogno di nuove figure dirigenziali che possano sostenere al meglio la missione del Centro Sportivo, che ha come dovere morale quello di crescere le donne e gli uomini del futuro”.

Al direttore dell’attività sportiva, Claudio Banditelli, invece l’onere di presentare le molteplici attività in partenza:

“Sono diversi anni che ci confermiamo nei numeri, anzi siamo cresciuti. Siamo stati definiti un’eccellenza come Comitato per l’attività che proponiamo. In vista della stagione sportiva che sta iniziando abbiamo nuove proposte per i nostri affiliati, non solo campionati ma anche attività che vanno incontro alle società sportive”.

Una stagione che si preannuncia ricca ed entusiasmante e che sta già registrando ottimi numeri per le iscrizioni ai campionati di calcio a 7, calcio a 5 maschile e femminile, pallacanestro, pallavolo giovanile (Top Junior, Under 12, 14, 16 e 18), pallavolo open (femminile, maschile e misto). Attenzione speciale per l’ attività giovanile, vero fiore all’occhiello dell’associazione arancioblu, che da sempre mette al centro l’importanza dello sport soprattutto nella crescita dei più piccoli. Lanciata da Corciano una delle principali novità dell’anno che riguarda proprio i più giovani: l’organizzazione di un campionato Under 13 di pallavolo che ha visto la sua prima edizione nel Torneo Primaverile e, dato il successo riscontrato, verrà riproposto anche per la prossima.

La formazione al centro del progetto CSI

L’associazione perugina vuole coinvolgere sempre più atleti e dirigenti di società nella vita del Comitato con un serie di iniziative mirate. Fra gli obiettivi del nuovo anno sportivo anche quello di implementare la formazione che si punta a far diventare centro del progetto CSI. Dal palco del Teatro della Filarmonica è il Direttore della formazione, Simone Volpi, che annuncia corsi sia per dirigenti che per arbitri Under 18.

Il Comitato di Perugia può vantare numeri importanti: è fra i primi 15 a livello nazionale. Un movimento di rilievo per tutta la provincia che dal censimento della stagione appena conclusa ha rilevato 165 società sportive affiliate per un totale di 10.171 atleti, di cui 5.237 sono giovani sportivi tesserati. Anche per questo la dirigenza CSI si sente il dovere morale di crescere i giovani con lo sport e attraverso di esso, perché possano essere uomini e donne di domani ricchi di valori che vanno trasmessi e non dimenticati mai.

“Il movimento CSI in Umbria sta dando grandi soddisfazioni – ha detto Alessandro Rossi, presidente Regionale CSI Umbria -, certi risultati si ottengono grazie al buon lavoro fatto dai Comitati sul territorio che, a sua volta, risponde con entusiasmo alle proposte sportive”.

Numerose le Istituzioni presenti

Tra gli ospiti intervenuti, che sono stati poi chiamati a premiare le società e gli atleti vincitori dei tornei primaverili ’22-’23, anche la consigliera provinciale di Perugia Erika Borghesi che ha ricordato la vicinanza della Provincia al Centro Sportivo Italiano, elogiando il CSI per la sua intensa attività, capace di offrire un vero supporto a famiglie e ragazzi anche nel periodo estivo con i centri sociali:

“Le istituzioni sono qui per ribadire l’importanza dei valori portati avanti dal CSI – sono state le sue parole -; lo sport, insieme al mondo della scuola e alle istituzioni, contribuisce a creare una società migliore perché rappresenta un vero momento di educazione, crescita e impegno per i nostri giovani. Le tante attività promosse dal CSI vanno proprio in questa direzione e fanno bene al nostro territorio”.

A premiare gli atleti più meritevoli anche l’assessore allo Sport del Comune di Corciano, Francesco Cocilovo, che ha sottolineato la felicità dell’amministrazione nell’ospitare le premiazioni primaverili al teatro della Filarmonica, dopo il grande successo delle premiazioni Nazionali di luglio:

“Stiamo instaurando un grande legame col Csi di Perugia – ha detto -, il quale svolge un lavoro lodevole e indispensabile per le tante società sportive affiliate del nostro territorio. Lo Sport è un diritto per tutti e l’amministrazione comunale di Corciano, che da sempre ha a cuore il tema sportivo, avrà ancora più accortezza e cura per aumentare spazi e servizi per i propri cittadini”.

Ad elogiare le attività del CSI anche Maria Rosi, referente Scuola Comitato Italiano Paralimpico Regionale Umbria, che ha confermato la volontà di essere a fianco del CSI per promuovere la cultura dello sport e l’inclusione.

Al momento di festa hanno partecipato anche Avogadro Trabalza, componente del consiglio di presidenza CSI Foligno, e Paolo Scarponi, colonna portante del CSI, che ha ricordato la presenza del Centro Sportivo Italiano nelle scuole, dall’infanzia fino alle superiori con progetti di alternanza scuola-lavoro; soffermandosi, poi, sull’importante ruolo dello sport nella crescita umana delle persone.

Tutti i Campioni primaverili:

Calcio a 7 – Sentinelle del Mattino C7

Calcio a 5 femminile – girone Gold – AC Taddeo

Calcio a 5 femminile – girone Silver – Le Filippine

Calcio a 5 maschile – Pieve di Campo C5

Pallacanestro – Vincente Play Off – Orto Boys

Pallavolo Top Junior – Primo classificato – Sigillo Volley

Pallavolo Ragazze – Petrignano Volley

Pallavolo Under 16 – Primo classificato – UVA Deruta

Pallavolo Under 14 – Volley Umbertide

Pallavolo Under 13 – Asd Nuova Trasimeno Volley

Pallavolo Under 12 – Cab Psm Perugia Volley Team Rossa