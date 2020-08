Spello: in corso i lavori lungo il percorso dell’Acquedotto romano. Interventi anche in altre parti del territorio comunale

In corso i lavori di sfalcio dell’erba lungo il percorso dell’Acquedotto romano. Terminerà in questi giorni l’intervento di manutenzione che sta interessando tutto il tratto, di quasi 5 km, partendo dalla fonte Bulgarella fino a quella di Molinaccio, nei pressi di Collepino. La manutenzione del verde sta riguardando anche le zone della lottizzazione Misciano e Santa Luciola, i marciapiedi e l’area della scuola materna; in fase di completamento anche la manutenzione del verde dei giardini di Borgo. E’ invece concluso il taglio dell’erba nell’area relativa dall’uscita della SS 75, a cui è seguita la ripulitura del marciapiede del cavalcavia fino ad arrivare in via Pasciana dove i lavori sono terminati la scorsa settimana.