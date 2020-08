Cristiano Godano in un concerto-intervista sul Monte Peglia. L’appuntamento è fissato per venerdì 7 agosto alle ore 21,30 presso l’anfiteatro nel bosco del parco dei “Sette Frati”

Una serata speciale con Cristiano Godano. È quanto in programma venerdì 7 agosto alle ore 21,30 presso l’anfiteatro nel bosco del parco dei “Sette Frati”, sul Monte Peglia (San Venanzo). La serata – dal titolo “Dal Cuore al Cielo” – è un incontro tra parole musica, un mix tra un’intervista, un reading ed un concerto. Il cantautore piemontese, leader indiscusso dei Marlene Kuntz (band che ha segnato la storia della musica italiana in 30 anni di carriera), torna a trovare gli avventori della Cantinetta dopo il live dello scorso inverno fra le pietre del locale alle porte di San Venanzo.

Nella cornice di questo anfiteatro naturale si terrà l’intervista guidata da Gabriele Busti ma che si apre a tutto il pubblico che sarà vicino – ma distante – e che potrà intervenire con le proprie domande. Durante questo appuntamento Godano presenterà anche il suo racconto biografico, pubblicato lo scorso anno, dal titolo “Nuotando nell’aria“, alternandolo alle parole, alla musica, alle emozioni. Tante domande, quindi, ma anche la voce e la chitarra di Cristiano Godano a suggellare un incontro speciale in una notte di quasi mezza estate. Il leader dei Marlene Kuntz, infatti, presenterà il suo ultimo album da solista dal titolo “Mi ero perso il cuore”. Prima e dopo lo spettacolo selezioni musicali a cura di Emiliano Pinacoli.

Questo con Godano è il secondo evento live promosso dalla Cantinetta Summer sulla cima del Monte Peglia. Il chiosco (aperto dal pomeriggio), che svetta in mezzo alla maestosità della natura incontaminata del parco, ha già stregato Cristina Donà nel primo concerto dell’estate 2020 ed accoglierà in tutto il suo splendore anche questo artista poliedrico per aprire un agosto infuocato di suoni e suggestioni.

“Perché le parole dei Marlene riuscivano a cogliere le mie inquietudini di adolescente in modo così lancinante? Quale alchimia si scatenava sopra e sotto quei palchi furiosi a metà degli anni Novanta? La poesia è possessione divina? Chi è la “graziosa” protagonista di Festa mesta? E l'”Orso” che si muove nebulosamente dentro al clangore assordante e allucinato di Sonica?”… Sono queste alcune delle domande che possono sorgere spontanee in questo incontro fra parole e musica che si terrà, come detto, tra Cristiano Godano, Gabriele Busti ed il pubblico. Sarà possibile acquistare direttamente in loco “Nuotando nell’aria”, l’autobiografia di Godano, grazie alla collaborazione con la libreria marscianese Mondadori Bookstore. Chiosco e bar aperti dal pomeriggio all’interno del Parco dei Sette Frati, Ospedaletto di San Venanzo (Tr). Lo spettacolo è esclusivamente su prenotazione 90 posti seduti al costo di 20 euro, compresa una consumazione.

___ DAL CUORE AL CIELO ___ Cristiano Godano si racconta in un Incontro fra parole e musica

Ø Presentazione del libro “ Nuotando nell’Aria”

Ø Presentazione nuovo album da Solista

Ø Interventi Musicali Chitarra e Voce

Ø Intervista a cura di Gabriele Busti

➜Lo spettacolo è esclusivamente su prenotazione 90 posti seduti

➜20€ Posto Riservato con consumazione

Bicchiere di Birra o Vino inclusi

Nel momento della prenotazione verranno registrati i nomi e assegnati i posti: lo spettacolo si svolgerà nel pieno rispetto delle normative Anti-Covid. Per questo evento l’area limitrofa alla zona spettacolo verrà controllata da addetti alla sicurezza in maniera tale che esclusivamente chi ha la prenotazione potrà accedere al concerto.Apertura parco bar punto ristoro ore 18,00 – Spettacolo ore 21,30