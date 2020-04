Spello: differite le scadenze dei pagamenti della TARI, TOSAP e ICP. In esame i regolamenti sui tributi comunali per esenzioni o riduzioni a favore degli esercizi commerciali più colpiti

Differiti i termini per i versamenti della TARI (Tassa sui rifiuti), TOSAP (Tassa occupazione suolo pubblico) e ICP (Imposta comunale sulla pubblicità): la Giunta comunale, riunitasi questa mattina in modalità videoconferenza, ha adottato due distinti provvedimenti finalizzati a fornire le prime risposte concrete alle difficoltà economiche di cittadini e aziende causate dall’emergenza COVID-19. Nel dettaglio, con delibera n. 56 del 15 aprile 2020, è stato stabilito che il versamento della Tassa sui Rifiuti 2020 sarà effettuato in tre rate, anziché due come disciplinato nel regolamento comunale, di cui due in acconto e la terza a saldo, prevedendo le scadenze del 30 giugno (prima rata), 30 settembre (seconda rata) e 30 dicembre (saldo); il Comune provvederà ad inviare ai cittadini gli appositi inviti di pagamento precompilati. Per ICP e TOSAP, con delibera n. 58 del 15 aprile 2020 sono stati stabiliti i termini del 30 giugno (seconda rata), 31 agosto (terza rata) e 31 ottobre (quarta rata).