Mons. Boccardo inizia il pellegrinaggio alle comunità contemplative

E’ iniziato dal monastero delle clarisse di San Martino di Trevi il “pellegrinaggio” alle comunità contemplative della diocesi di Spoleto-Norcia di mons. Renato Boccardo.

“Con questo piccolo gesto – ha spiegato il vescovo – intendo sottolineare la presenza significativa della vita contemplativa all’interno del tessuto ecclesiale. È giusto celebrare questa testimonianza di vita donata al servizio di Dio e della Chiesa e dire grazie alle monache per la preghiera di intercessione a favore della diocesi in questo tempo di coronavirus”.

“Per noi la vita a causa delle restrizioni non è cambiata tanto perché viviamo in clausura – ha detto invece la badessa madre Milena Russo – Però alcuni aspetti fondamentali della nostra comunità sono stati modificati: ad esempio non abbiamo più la celebrazione quotidiana della messa e non possiamo accostarci al sacramento della riconciliazione. E per noi tutto ciò è stranissimo”.