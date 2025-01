Spacciava a Bastia Umbra e Assisi: minorenne agli arresti domiciliari

Con il permesso di uscire per andare a scuola

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi, in virtù dell’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni dell’Umbria di Perugia, hanno sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa un 17enne, indagato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini condotte dai militari dell’Arma erano iniziate già nell’estate 2024, a seguito di numerose segnalazioni pervenute al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 da parte dei residenti di Santa Maria degli Angeli, che avevano notato frequenti movimenti sospetti nella zona della stazione ferroviaria e del vicino fast-food. Già nel mese di agosto, gli operanti avevano avviato una serie di servizi di controllo, nel corso dei quali avevano fermato il giovane 17enne, colto mentre cedeva un pacchetto ad un’altra persona, che però era riuscita a scappare sottraendosi al controllo; il fermato, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, era stato trovato in possesso di due involucri contenenti circa 25g di sostanza stupefacente del tipo hashish.

I successivi approfondimenti investigativi, ed in particolare le testimonianze raccolte da parte di vari acquirenti, alcuni dei quali minorenni, hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire la rete di spaccio dell’indagato e di accertare circa 200 cessioni di stupefacente, avvenute tra il 2023 ed il 2024 sia a Santa Maria degli Angeli che a Bastia Umbra, perlopiù all’esterno dei rispettivi fast-food e nei pressi dei giardini di Borgo Primo Maggio.

Nei giorni scorsi, il giovane è stato convocato, unitamente ai propri genitori, presso gli uffici della caserma di Santa Maria degli Angeli dove gli è stato notificato il provvedimento cautelare emesso dal GIP di Perugia. Al termine delle formalità è stato condotto a casa, con l’autorizzazione ad uscire solo per recarsi a scuola.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.