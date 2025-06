Borsa sottratta a cliente di un supermercato: 3 stranieri denunciati dai Carabinieri

Nella tarda mattinata di mercoledì scorso, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Orvieto hanno deferito in s.l. per furto aggravato e tentato indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti in concorso, tre cittadini peruviani, due uomini e una donna, di età compresa tra 25 e 42 anni, tutti gravati da precedenti, irregolari sul T.N. e dimoranti nella Capitale. L’attività è scaturita da una segnalazione al NUE 112 relativa al furto patito da una donna della zona alla quale, poco prima, dopo essersi recata a fare spesa presso un supermercato di Orvieto Scalo, era stata sottratta la borsa mentre caricava le buste nel bagagliaio della propria auto. L’immediato intervento delle pattuglie in circuito ha consentito ad un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile d’intercettare, a poche centinaia di metri dall’esercizio commerciale dove si era svolto il fatto, un’autovettura, poi risultata a noleggio, con a bordo tre cittadini stranieri: nel corso della perquisizione del veicolo, ben nascosta sotto il sedile posteriore, gli operanti hanno rinvenuto la borsa contenente effetti personali e documenti intestati alla donna italiana precedentemente derubata. I tre peruviani avevano peraltro già tentato di eseguire un prelievo con la carta della donna presso uno sportello ATM della zona, senza riuscirvi per un problema tecnico. Per i tre è così scattata la denuncia in s.l. e sono state avviate le procedure per l’irrogazione, da parte del Questore, della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Orvieto; la refurtiva, interamente recuperata, è stata invece restituita alla legittima proprietaria.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.