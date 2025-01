Castel Viscardo, ubriaco causa incidente stradale: denunciato 65enne

L’incidente è avvenuto la sera del 24 gennaio

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio volti a garantire la sicurezza dei cittadini, il contrasto all’illegalità ed il rispetto delle norme del Codice della Strada svolti dai militari della Compagnia Carabinieri di Orvieto, nella serata del 24 gennaio, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà. per guida in stato di ebbrezza un 65enne residente nel comprensorio. L’uomo, alla guida di un pick-up, aveva causato un sinistro stradale nel territorio del Comune di Castel Viscardo, impattando contro un altro veicolo, la cui conducente aveva riportato lievi lesioni: sottoposto a controllo mediante l’etilometro in dotazione, il 65enne è risultato avere un tasso alcolico superiore di oltre quattro volte ai limiti di legge. Per lui, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente di guida.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.