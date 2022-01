Servizio Civile Universale: tutte le opportunità in Umbria

Da Confcooperative a Sigillo passando per Umbertide, tutto quello che c’è da sapere

Una dotazione di 51 posti grazie a 5 progetti finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, 1.054 ore di attività nell’arco di un anno, un rimborso mensile di € 444,30. Sono questi i numeri di competenza di Confcooperative Umbria relativamente al bando per i volontari intenzionati a svolgere il Servizio Civile Universale presso le cooperative dell’associazione regionale di imprese, presieduta da Carlo Di Somma.

Anche per il 2022, infatti, Confcooperative Umbria risulta tra gli enti e le organizzazioni associative presso i quali ragazze e ragazzi, rigorosamente di età compresa tra i 18 e i 28 anni, potranno prestare la propria opera di supporto retribuito.

“Si tratta di un’importante occasione di crescita personale – spiega Di Somma – e di una concreta opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, rappresentando un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società e contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. L’opera svolta da questi ragazzi, durante la terribile fase pandemica che stiamo vivendo, è e sarà determinante e Confcooperative Umbria si dimostra ancora una volta in prima linea, anche appunto attraverso il Servizio Civile, a supporto dei propri volontari e delle Cooperative. Mi piace anche sottolineare come l’anno di Servizio Civile Universale rappresenti oltretutto per i giovani un buon canale per farsi conoscere dai responsabili delle Cooperative, creando così eventuali presupposti per poter sviluppare concrete opportunità di lavoro futuro”.

La novità per il 2022 è rappresentata dall’opportunità di poter svolgere l’esperienza da operatore volontario anche presso gli uffici centrali di Perugia e Terni di Confcooperative Umbria, oltre che nelle cooperative dislocate in tutto il territorio regionale: Spoleto, Gubbio, Foligno, Giove, Scheggino, Trevi, Città di Castello, Bastia Umbra, Stroncone, Deruta e naturalmente i due capoluoghi di provincia.

Per presentare la propria candidatura, esclusivamente in modalità on-line, c’è tempo fino alle ore 14 del prossimo 26 gennaio: da PC fisso, tablet o smartphone dovrà essere utilizzata la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it, accessibile attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale.

Confcooperative Umbria è comunque a disposizione degli interessati all’indirizzo e-mail servizi.umbria@confcooperative.it oppure al numero telefonico 075/5837666, oltre che nelle proprie pagine social di Facebook “Servizio Civile Universale – Confcooperative Umbria” e Instagram “SCU–Confcooperative Umbria”.

Scade, invece, il 26 gennaio alle ore 14:00 il bando per la selezione di volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale. Il Comune di Umbertide, in collaborazione con Arci Servizio Civile Perugia, propone l’impiego di otto volontari nel progetto “Me ne importa 2022”. La durata del servizio è di dodici mesi. Agli operatori volontari in servizio civile universale spetta un assegno mensile di 444,30 euro.

“L’attivazione di questi progetti – dice l’assessore alla Politiche sociali, Sara Pierucci – consente ai ragazzi che parteciperanno a mettersi al servizio delle propria comunità. Rappresenta un’obiezione all’indifferenza, all’apatia ed è il significato più profondo del Servizio Civile oltreché essere un bellissimo segnale che rilancia l’importanza di dedicare le risorse necessarie per potenziare ancora di più una misura che ormai è riconoscibile e necessaria e che va resa ancora più universale”.

Gli operatori volontari, come spiega Aldo Manuali di Arci servizio civile Perugia e progettista, in sintesi saranno impegnati nel supporto e nell’affiancamento del personale delle scuole dove saranno inseriti e nelle attività extrascolastiche estive. Per la realizzazione delle attività verrà loro richiesto di mettere a disposizione il proprio sapere e le proprie competenze ed il loro saper essere sul modello ”peer to peer”. In tutto lo svolgersi del progetto saranno sempre affiancati e sostenuti dall’equipe multi-disciplinare territoriale la quale fornirà elementi per personalizzare l’intervento di sostegno attraverso la conoscenza della storia dell’individuo allo scopo di trovare canali significativi e privilegiati di relazione. Gli operatori volontari parteciperanno agli incontri di programmazione e monitoraggio dell’equipe dove grazie anche alle loro osservazioni, contribuiranno a migliorare l’elaborazione del progetto educativo individualizzato (PEI), consentendo così l’integrazione con le attività e i contenuti della programmazione educativo-didattica del singolo ragazzo con l’intera classe. Possono presentare domanda i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) e siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia. Tutti i requisiti sono riportati nel bando disponibile all’indirizzo politichegiovanili.gov.it.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Bando, allegati e dettaglio dei progetti consultabili sul sito: www.arciserviziocivile.it

Per informazioni sui progetti in dettaglio può essere visitato il sito https://scn.arciserviziocivile.it (percorso da fare: pagina progetti, cliccare Progetti Italia, cliccare Mappa in Umbria, aprire Progetto “Me ne importa2022″). Per informazioni: Arci Servizio Civile Perugia APS – Via della Viola 1 – 06122 PERUGIA – Contatti: 075.5725016 – perugia@ascmail.it; Ufficio Informagiovani del Comune di Umbertide. Si riceve solo su appuntamento, nei giorni di martedì – giovedì dalle 15 alle 17. Per informazioni e appuntamenti, telefonare ai numeri: 3409040212 oppure 3666613539.

È stato pubblicato anche il bando di Servizio Civile Universale 2021 al quale ha aderito il Comune di Sigillo con un progetto nel settore Ambiente, dal titolo “Volontari per città più verdi”, che prevede l’inserimento di un volontario per una durata di dodici mesi. La sede di svolgimento del servizio sarà presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Martiri n. 8. La domanda va presentata entro il giorno 26 gennaio 2022 alle ore 14,00 esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet o smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

La notizia, oltre che sul sito del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it, è presente sul sito del Servizio Civile dei Comuni www.scanci.it.