“Ulteriore punto vaccinale a Città di Castello”

A darne l’annuncio sono il deputato Riccardo Augusto Marchetti e il consigliere regionale della Lega Umbria, Manuela Puletti che oggi ha incontrato il Commissario straordinario regionale per l’emergenza covid, Massimo D’Angelo.

“Abbiamo ricevuto rassicurazioni circa l’apertura di un nuovo hub per le vaccinazioni dedicate ai più piccoli – spiegano i due leghisti – L’iniziativa si rende necessaria al fine di rafforzare l’azione sanitaria dell’Alto Tevere e decongestionare le postazioni di somministrazione già esistenti sul territorio. La situazione epidemiologica è in continua evoluzione ed è necessario mettere in campo ogni strumento possibile per contrastare la diffusione della variante Omicron, altamente contagiosa. Facilitare le possibilità di vaccinazione per la fascia di età 5-11 anni, vuol dire anche contribuire a rendere più sicure le lezioni scolastiche in presenza per gli studenti. Stiamo vivendo un periodo di estrema emergenza sanitaria, nonostante ciò l’Umbria sta rispondendo con efficacia, considerato che ad oggi siamo ancora in zona bianca, siamo una delle regioni con il maggior numero di vaccini per popolazione e con numeri sempre più incoraggianti per pazienti dimessi. Un doveroso ringraziamento va al Commissario D’Angelo e alla Giunta Regionale per l’attenzione rivolta all’Alto Tevere, oltre che al personale medico e sanitario per il lavoro e la professionalità con cui continua a combattere in prima linea contro il virus”.