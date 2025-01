Servizio Civile, al Comune di Montone è disponibile un posto

Domande entro il 18 febbraio

Anche il Comune di Montone offre ai giovani l’opportunità di partecipare ad un progetto di Servizio Civile. L’Amministrazione ha inserito nel proprio sito istituzionale il bando, pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, per diventare operatore volontario, rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni non compiuti.

Un modo per contribuire attivamente al miglioramento della propria comunità, vivere un’esperienza formativa e collaborare con professionisti di diversi settori. Il tutto in linea con gli obiettivi del Servizio civile: educare alla cittadinanza attiva e migliorare la qualità e quantità dei servizi per i cittadini. A Montone è disponibile un posto, gli interessati devono presentare la domanda entro il 18 febbraio, ore 14. L’impegno è di 25 ore settimanali per un anno. E’ previsto un contributo mensile, l’attestato di partecipazione e la certificazione delle competenze acquisite.

Le domande

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per accedere occorre essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line. È possibile presentare una sola istanza di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Link utili

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2024/12/bando-ordinario-2024/

www.scanci.it

https://domandaonline.serviziocivile.it