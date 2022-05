Santa Maria Terni, ultimo giorno per il dottor Francucci “Esempio di serietà e competenza”

Dopo 35 anni il dottor Marsilio Francucci lascia l’ospedale Santa Maria di Terni per raggiunti limiti di servizio. Oggi, sabato 7 maggio, il suo ultimo giorno di servizio: un momento salutato dagli infermieri e dagli operatori sanitari del reparto Chirurgia degenza breve – Day Surgery con affetto, manifestato in una lettera fatta recapitare direttamente al dottor Francucci.

“Carissimo dottore, è arrivato il momento della pensione. Le scriviamo questa lettera per dimostrarLe quanta stima nutriamo nei suoi confronti. Vorremmo far sapere a tutti cosa ha significato per noi infermieri collaborare con lei. Un medico speciale, preparato che ha saputo trasmettere l’amore per questo lavoro e il rispetto per i pazienti e i loro cari. In situazioni difficili lei non ci ha mai lasciati soli, è sempre stato al nostro fianco. Grazie, perché ha creduto nelle nostre capacità e ci ha permesso di crescere sotto il profilo umano e professionale. La salutiamo con questa frase: ‘Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni’. Non si dimentichi di noi come noi non ci dimenticheremo di lei. Un grosso abbraccio”.