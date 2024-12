Cresce la solidarietà per i bambini ricoverati all’Ospedale di Terni nel periodo di Natale. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Terni, Col. t.ISSMI Mauro MARZO e i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Sezione “Tenente Franco PETRUCCI” di Terni, presieduta dal M.A. Cav. Lino SPADONI, lunedì 16 dicembre p.v. alle ore 15,30 faranno visita al Reparto Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera “Santa Maria di Terni per donare dolci di cioccolata e uno spettacolo di animazione magica, con l’augurio di regalare un sorriso e un momento di serenità a tutti i piccoli pazienti. L’iniziativa è nata dalla volontà di essere vicini ai più deboli e alle persone meno fortunate, sottolineano le Fiamme Gialle Ternane di “Ieri e di Oggi”, soprattutto se si tratta di bambini che durante un periodo di festa si trovano costretti a stare lontano da casa e dai propri ambienti familiari. Si tratta di un momento di grande valore per tutti noi e ci piace pensare che contribuisca a far scoprire quel lato umano, forse meno vistoso, per chi è abituato a guardarci solo nel nostro ruolo istituzionale, ma che è patrimonio di ogni finanziere. Con l’occasione, le Fiamme Gialle Ternane inoltre, sono liete di poter donare : “braccio di supporto con piastra per monitor multiparametrico”, utile al reparto di pediatria.

La direzione medica di presidio e tutta la direzione aziendale del Santa Maria di Terni, ringraziano le “Fiamme Gialle Ternane di Ieri e di Oggi” per questo gesto di grande valore morale che contribuisce a migliorare l’accoglienza e a ridurre nei bambini l’impatto con l’ambiente ospedaliero.