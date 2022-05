La fontana maggiore e Palazzo dei Priori simbolo di ducatisti  e ducatiste perugine

Domani nuovo appuntamento delle motocicliste contro la violenza sulle donne alla panchina rossa di via Ariosto

Dopo quattro anni ritorna la grande festa internazionale di Ducati e del mondo delle due ruote! Il “Misano World Circuit Marco Simoncelli” è pronto a ospitare, dal 22 al 24 luglio, l’undicesima edizione del World Ducati Week: uno straordinario weekend di emozioni, passione e divertimento, che riuniranno Ducatisti, motociclisti e motocicliste provenienti da ogni parte del mondo. Il WDW è l’occasione perfetta per vivere la passione per le due ruote insieme, tutti uniti sotto un unico motto: “Let’s Ride as One”.

Per scaldare i motori oggi, in tutta Italia, sono scesi in strada i ducatisti e le ducatiste

per un tour panoramico in tutti i capoluoghi di provincia.

Anche Perugia, con il suo Ducati Club, che il prossimo 5 giugno festeggerà i 20 anni di attività, in collaborazione con la Concessionaria CDP Ducati e l’Associazione MotoTurismoUmbria, hanno voluto essere presenti all’evento inviando al mondo Ducati la cartolina più rappresentativa della città: una foto con la Fontana Maggiore e Palazzo dei Priori.

I motociclisti e le motocicliste, salutati dall’Assessore alla Sicurezza del Comune di Perugia, Luca Merli, hanno poi ripreso il cammino andando a visitare il parco delle sculture a Brufa, Torgiano, San Martino in Campo per tornare verso la concessionaria CDP Ducati e ammirare gli splendidi modelli d’epoca di Silvano Puliti, motociclista perugino, collezionista e appassionato Ducati.

Domani un nuovo appuntamento motociclistico contro la violenza sulle donne organizzato dall’Associazione Nazionale Centaure on the Road in collaborazione con l’Associazione MotoTurismoUmbria e il Ducati Club Perugia.

Le centaure umbre, il motoraduno è aperto a tutti, si incontreranno alle 9.30 ad Umbertide con direzione la panchina rossa di via Ariosto a Perugia, proseguiranno verso la panchina rossa di Gubbio per tornare tutte insieme su quella di Umbertide e alzare il rumore delle loro moto contro la violenza sulle donne, visti anche gli ultimi efferati delitti nei confronti delle donne e dei loro figli.

L’appuntamento perugino di domani è alle ore 10.30 in via Ariosto.