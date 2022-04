“Riaccendere un faro sulla ricostruzione post sisma. l’assemblea legislativa convochi un Consiglio regionale aperto alla presenza del commissario straordinario Giovanni Legnini”

Lo sostiene in una nota la capogruppo del Partito democratico Simona Meloni, chiedendo la convocazione di una seduta aperta dell’Assemblea legislativa alla presenza del Commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini e della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, quale vice commissario.

“A quasi cinque anni dalla prima scossa di terremoto che ha segnato profondamente l’Umbria e le altre regioni del centro Italia – afferma Meloni – occorre fermarsi a riflettere approfonditamente su ciò che è stato, ma, soprattutto, immaginare un modello di gestione della ricostruzione che tenga conto della positiva accelerazione avvenuta in questi ultimi mesi e che sia in grado di provare a superare le insidie contingenti che potrebbero pregiudicare il lavoro di questi anni difficili. Da una parte l’aumento del costo delle materie prime, unito alla difficoltà oggettiva di reperire imprese di costruzioni disponibili ad eseguire i lavori, dall’altra una ingente disponibilità di risorse messe a disposizione, non ultime quelle relative al fondo complementare area sisma centro Italia 2009-2016 del PNRR, rappresentano dei fattori chiave da affrontare e risolvere al fine di superare l’attuale fase di stallo e gettare le basi per proseguire sulla strada della ricostruzione materiale ma anche del rilancio economico e sociale di questi territori. Per questo motivo, a nome dei consiglieri regionali del Partito democratico, riteniamo che l’Assemblea legislativa debba farsi promotrice di una riflessione aperta e approfondita su questi temi, da tenersi quanto prima in una seduta aperta del Consiglio regionale alla presenza del Commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini e della presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, in qualità di vice commissario”.