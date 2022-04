Perugia, Pasqua a Città della Domenica tra natura e divertimento

Tanti gli spettacoli e le attrazioni nel week end per grandi e piccini – Riapre il Missile: panorama mozzafiato fino all’Appennino umbro-marchigiano

La Città della Domenica si prepara al nuovo week end caratterizzato dalle festività pasquali che porteranno tanti turisti in città e numerosi visitatori al parco che sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile sarà animato da spettacoli e intrattenimenti, fino al tramonto.

Oltre alle consuete attrazioni, per grandi e piccini, ci sarà una grande ritorno, il Missile, che è stato ripristinato e sarà accessibile dal giorno di Pasqua. Da qui si godrà di un panorama mozzafiato sulle città di Perugia, Assisi e Spoleto fino all’Appennino umbro-marchigiano. La riapertura del Saloon nell’area Far West completa l’offerta con la sua veste rinnovata dall’artista bulgaro Kiril Cholacov, che già due anni fa aveva lavorato alla creazione dei personaggi dell’Area Fiabe interamente realizzati a mano: Pinocchio, Cappuccetto Rosso, Biancaneve e La Bella Addormentata.

Oltre agli itinerari fiabeschi, grande fascino esercita l’itinerario faunistico grazie all’arrivo di nuovi animali nel parco: struzzi e suricata si aggiungeranno alla ricca fauna già presente e ai nuovi nati, tra cui cicogne, asini, marà e cuccioli di specie protette in via d’estinzione, come l’asinella bianca Nuvola, il bisonte americano Geronimo, le capre di Montecristo e il cavallino di Monterufoli. Nel week end riparte anche l’attività dei Go kart, il laghetto navigabile con i gommoni e il maneggio in cui i più piccoli possono fare il ‘battesimo della sella’.

Spazio, poi, alle esibizioni di falconeria nello spettacolo a cura di dell’Asd Experience di Francesco Ciccarese e Marta Nibi, durante il quale si assisterà al volo dell’aquila delle steppe, del gufo reale, della poiana, della civetta e dell’immancabile grifone, simbolo della città di Perugia. E poi ancora, l’assalto al Fort Apache e la caccia all’oro che animeranno la rinnovata area Far West, e Michele Volpi, attore e formatore LaaV e Nati per leggere, che girerà sulla sua LiberBici e incanterà i più piccoli con letture ad alta voce e animazioni teatrali itineranti.

Immancabile, se si va a Città della Domenica, la visita al Rettilario, il più importante a livello nazionale, che si presenta nel weekend di Pasqua nel rinnovato percorso evolutivo, con nuovi fossili di Celacanto e Ittiosauro. Si arricchisce così la torre di Darwin che insieme agli altri fossili ripercorre la storia della vita sul nostro pianeta, dalle prime forme di vegetali fino ai grandi dinosauri. Si potranno poi ammirare anche coccodrilli, alligatori, caimani, tartarughe azzannatrici, anaconde, pitoni e un’enorme varietà di serpenti velenosi, tra cui il più grande in natura, il cobra reale.

Gli spettacoli e le attrazioni sono davvero tanti, per questo anche quest’anno sarà riproposta la formula dell’abbonamento: con il primo biglietto acquistato sarà possibile accedere al parco e al rettilario per tutta la durata della stagione. Un parco, va ricordato, che rientra nella rete Natura 2000, principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità, ed è anche Sito di importanza comunitaria (Sic). Al suo interno, infatti, il parco ospita la fauna e la flora del territorio, che vivono in simbiosi e in armonia, come in una riserva naturale.