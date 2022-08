Registrati altri otto morti con Covid in Umbria, 1.981 in tutto

Risale il tasso di positività, al 23,53 per cento

Dopo i quattro di ieri sono stati registrati altri otto morti con Covid nelle ultime 24 ore in Umbria, 1.981 in tutto dall’inizio della pandemia. Emerge dai dati della Regione aggiornati a mercoledì 3 agosto. I nuovi casi accertati sono 947, i guariti 1.218 e gli attualmente positivi scendono ancora, a 18.338 (279 in meno nell’ultimo giorno). Si contano quattro ricoveri in meno, 253, dei quali sei (uno in più) in terapia intensiva. Sono stati analizzati 4.023 tamponi ed il tasso di positività passa dal 21 per cento di martedì al 23,53