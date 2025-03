Regione: tavolo permanente su famiglia e minori per la carta dei servizi

(aun) – Perugia 20 mar. 025 – La presidente della Regione Stefania Proietti e l’assessore alle politiche sociali Fabio Barcaioli hanno partecipato ieri pomeriggio, nell’aula Goretti della Corte d’Appello, ai lavori del Tavolo integrato di confronto permanente su famiglia e minori, istituito nel 2016 per elaborare azioni e programmi finalizzati al benessere psicofisico dei ragazzi e alla loro tutela nell’ambito del rapporto tra sistema sociale, sanitario e giustizia.

Nel corso degli anni è stato anche approvato e adottato un protocollo di intesa tra uffici giudiziari, Regione, Anci e Ordine degli avvocati per una collaborazione interistituzionale in ambito operativo e formativo con particolare attenzione sugli interventi delle equipe di valutazione delle competenze genitoriali (Vcg) a carico delle aziende Usl dell’Umbria.

Nel 2020 è stata pre-adottata la Carta dei servizi del minore che prevede una serie di interventi, Carta che in questi mesi è sottoposta a un aggiornamento.

“Dobbiamo agire immediatamente su queste problematiche – ha detto la presidente Proietti – altrimenti le generazioni future ci accuseranno di omissione di soccorso, la coscienza di genitori e rappresentanti delle istituzioni ci deve guidare l’azione e considerati i cambiamenti della società dobbiamo percorrere soluzioni anche atipiche e tutti insieme siamo chiamati a intervenire subito ed essere spinti dal coraggio dell’innovazione”.

L’assessore Barcaioli ha invece aggiunto: “Nel ringraziare la presidente Matteini per il prezioso lavoro svolto, sottolineo come l’incontro di oggi confermi l’impegno della Regione nella tutela dei minori. È fondamentale dare nuovo slancio a questo settore, a partire dal miglioramento delle condizioni degli assistenti sociali, professionisti che operano con dedizione ma spesso in un contesto di incertezza e in una situazione di precarietà. Garantire loro stabilità significa rendere più efficaci gli interventi e assicurare continuità. – ha continuato Barcaioli – Allontanare un minore dalla famiglia non può essere una soluzione fine a sé stessa, ma deve essere l’inizio di un percorso. Bisogna lavorare sul sostegno alla genitorialità e creare le condizioni per un rientro sicuro”.

“Esprimo la mia grande soddisfazione per quest’incontro, fortemente voluto dalla Presidente Matteini, – ha dichiarato il Procuratore Generale Sergio Sottani – che rappresenta una sorta di “Stati generali” in materia di tutela dei minorenni. Gli uffici di Procura sono i naturali titolari dell’interesse pubblico, rappresentato dall’interesse del minore. Più in generale, l’attività di natura civilistica degli uffici requirenti è volta a segnalare e difendere giudizialmente le posizioni di “fragilità” dovute non solo a condizioni anagrafiche, fisiche o psichiche, ma anche di abbandono economico. Nella tutela dei minori è fondamentale la valutazione delle capacità genitoriali, così come individuate nella Carta dei Servizio dei Minori a cui questa Procura Generale offre pieno sostegno sin dal settembre 2021, in occasione di un apposito seminario in argomento. Occorre prendere atto delle modifiche che nella società sono avvenute nell’ambito familiare e rafforzare e responsabilizzare il compito dei genitori. Al riguardo, per accertare eventuali situazioni di disagio di minorenni, un compito essenziale deve essere svolto dai servizi sociali. Questi ultimi devono collocarsi in una prospettiva regionale che abbia delle linee uniformi in ambito regionale. È fondamentale quindi evitare la parcellizzazione dei singoli servizi sociali, spesso affidati a Comuni talmente piccoli da non essere in grado di svolgere adeguatamente il loro compito. Per altro verso, è auspicabile un maggior dialogo tra le Asl regionali che favorirebbe i rapporti con l’autorità giudiziaria in un’ottica di uniformità distrettuale”.

“L’incontro – ha affermato la Presidente Claudia Matteini – ha riconfermato l’importante rapporto interistituzionale sul tema famiglia e minori tra il sistema Giustizia, la Regione, con le sue componenti sociale e sanitaria, e gli Ordini professionali interessati, sancito dalla presenza della Presidente della Giunta regionale Stefania Proietti che ha ribadito la centralità della tutela dei minori trasversale a tutte le politiche socio sanitarie e ha rinnovato l’impegno della Regione all’interno del Tavolo interistituzionale”.

“Un sentito ringraziamento – ha proseguito Matteini – va alla Presidente della Regione per la grande sensibilità e competenza per l’impegno in tutte le attività già avviate dal Tavolo e per le conseguenti risorse da potenziare in termini di personale sociale e sanitario, di diffusione della cultura dell’affido familiare, delle strutture residenziali per minori, della scuola. Un ulteriore ringraziamento va al Procuratore Generale Sergio Sottani che così bene rappresenta il ruolo del P.M. come soggetto pubblico garante dei diritti dei soggetti più fragili nei percorsi di tutela.

Ed è, così, con tale rinnovata guida ed energia che il Tavolo interistituzionale continuerà il suo mandato per rendere sempre più efficiente ed efficace il sistema di protezione della famiglia e dei minori”.