Todi, Enel e Roccafiore insieme per le comunità energetiche

Al via le adesioni per la nuova configurazione CER. Un torneo di padel con montepremi celebra l’accordo

Todi, 19 marzo 2025 – Un’importante iniziativa di sostenibilità energetica prende forma a Todi con la nascita di una nuova configurazione CER (Comunità Energetica Rinnovabile), supportata dall’impianto agrivoltaico di circa 1 MW, realizzato dall’azienda agricola Roccafiore – il Collino di Todi.

Questo impianto, ospitato su un’area di cinque ettari, è stato messo a disposizione della comunità energetica CERgo per favorire la condivisione dell’energia pulita e sostenibile tra imprese e cittadini dell’area di Todi.

Quando sarà a pieno regime, l’impianto consentirà a circa un centinaio di piccole e medie imprese locali, nonché a numerosi cittadini con utenze residenziali, di accedere agli incentivi previsti per le CER, contribuendo così alla diffusione di un modello energetico più equo e sostenibile.

Fondamentale per la buona riuscita dell’operazione è stato il supporto di Enel Group che ha fornito una gamma di servizi dedicati, supportando il progetto in tutte le sue fasi principali. In particolare, Enel ha già avviato il popolamento della configurazione CER dedicata, con le adesioni aperte sul territorio a tutti i soggetti eleggibili, fra cui membri residenziali e piccole e medie imprese.

“Grazie alla sinergia tra Collino di Todi ed Enel – ha sottolineato Ilaria Baccarelli, titolare dell’azienda Roccafiore – questa iniziativa segna un passo concreto verso un futuro energetico più sostenibile e partecipato. L’energia non è più solo un bene da consumare, ma diventa un’opportunità da condividere, promuovendo un modello di sviluppo basato su responsabilità ambientale e collaborazione tra imprese e cittadini”.

“Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano un’opportunità ulteriore per cittadini, imprese e territori – ha detto Marco Gazzino, Responsabile Comunità Energetiche di Enel – permettendo sia ai produttori, sia ai consumatori, dai privati alle piccole e medie imprese, di prendere parte ai benefici economici e ambientali che si generano da singole iniziative come quella che abbiamo sviluppato qui a Todi. L’impegno di Enel nello sviluppo delle energie pulite e nella transizione energetica si traduce anche nel supporto alla crescita delle comunità energetiche, a cui offriamo un’ampia gamma di soluzioni e servizi dedicati, che ne facilitano la gestione e lo sviluppo”.

Un torneo di Padel per promuovere la CER – Per sensibilizzare la cittadinanza e il tessuto imprenditoriale locale sui vantaggi della CER, è stato organizzato insieme alla società MEF Tennis Events, un torneo di Padel presso il Todi Padel Center, impianto inserito all’interno del Tennis Club Todi 1971. Il torneo è in programma dal 17 al 23 marzo. L’evento, aperto a giocatori agonisti di categoria 1-4 culminerà nel weekend conclusivo con le finali e un torneo amatoriale riservato ai non tesserati.

Un’iniziativa particolare caratterizza il torneo: tutti i partecipanti che si presenteranno con una copia della propria fattura energetica saranno esentati dal pagamento della quota di iscrizione. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, all’interno del Todi Padel Center sarà presente un desk informativo, dove cittadini e imprese potranno ricevere informazioni sulla Comunità Energetica e aderirvi direttamente.

L’entry list del torneo – Se è vero che il torneo di padel sarà aperto a tutti, non mancherà lo spettacolo al Tennis Club Todi 1971. Nell’entry list della competizione maschile figurano nomi di spicco del mondo della disciplina, sia a livello nazionale che internazionale. Tra questi c’è Giacomo Miccini, che ha sposato questo sport una volta terminata la carriera tennistica, fino a piazzarsi nella prima fascia della classifica nazionale e mettere la firma su una scalata che lo vede oggi tra le primissime posizioni del ranking FITP.

Tra i nomi internazionali figura il profilo di Jorge Ruiz Gutierrez, ex numero 39 della classifica mondiale e oggi al numero 112. A loro si aggiungono anche Nicola Remedi, Juan Manuel Lasgoity e Patricio Nahuel Belluati, professionisti noti all’interno del movimento che si sono affermati nel corso del tempo grazie ai buoni risultati.

L’auspicio dell’assessore Alessia Marta – “Come sempre dobbiamo ringraziare MEF Tennis Events che ci regala un altro evento di grandissima qualità e risonanza internazionale – le parole dell’ Assessore alla Cultura, alle Associazioni Sportive, alla Scuola e ai Servizi Sociali, Alessia Marta –. Per noi è una manifestazione di grande rilevanza, e questi accordi sottolineano quanto crediamo nei valori dello sport all’interno della comunità. La speranza è che la rassegna si possa confermare nel tempo e l’esempio non può che essere quello del torneo di tennis che ha raggiunto ben 16 edizioni”.

L’amministrazione comunale crede fortemente nella sostenibilità ambientale: “Sono anni che ci battiamo su questo fronte, ad esempio siamo diventati già da tempo un comune plastic free; i mezzi di trasporto urbani sono tutti elettrici e anche questo accordo aiuterà a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tale aspetto è uno dei più importanti, proprio perché determina la loro scelta di vivere nel nostro Comune”.

La soddisfazione del presidente del Todi Padel Center – Non può che essere entusiasta Il presidente del Todi Padel Center, Lorenzo Tarpani, il quale aprirà le porte del club per accogliere numerosi professionisti della disciplina: “Siamo soddisfatti dell’ottima partecipazione come numero di partecipanti ma soprattutto dell’alto livello raggiunto del torneo, per la presenza di coppie veramente importanti del panorama nazionale ed internazionale. Per gli appassionati del territorio sarà un’occasione unica per assistere a un fine settimana ricco di incontri di gran livello, e siamo naturalmente molto felici che tutto ciò avvenga in un circolo storico come il nostro. L’attesa sta per finire e non vediamo l’ora di divertirci e ammirare lo spettacolo”.