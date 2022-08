Rafting sul fiume Corno: “Necessario intervento di rinatutalizzazione per consentire la navigabilità di tutto il tratto”

“L’Umbria ha potenzialità che la rendono tra le terre più attrattive del nostro Paese dal punto di vista turistico – esordisce il Presidente della Commissione Turismo e Ambiente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, Valerio Mancini (Lega) – ma c’è necessità di valorizzarne il potenziale realizzando interventi semplici ma funzionali che daranno al nostro territorio un’ulteriore possibilità di sviluppo. In Valnerina ci sono paesaggi mozzafiato che i turisti possono apprezzare anche facendo rafting sul fiume Corno – prosegue Mancini – purtroppo però la navigazione viene interrotta dopo le stupende Gole di Biselli a causa di uno sbarramento dovuto alla deviazione delle acque verso l’allevamento di trote di Biselli. I turisti sono pertanto costretti a salire su furgoni che li accompagnano per 1200 metri per poi scendere, attraversare la strada regionale 682 in un tratto in curva per tornare nuovamente a navigare il fiume – spiega Mancini – un’operazione che spezza l’incantesimo goduto nelle Gole di Biselli. Per ovviare a questo problema c’è una soluzione che auspico l’assessorato competente si impegni concretamente a mettere in campo dato che già si è atteso fin troppo – sottolinea Mancini – è possibile infatti realizzare, come da progetto presentato già nel 2010 dalle associazioni di rafting della Valnerina, delle piccole dighe alte 40 centimetri con materiali naturali che vanno a creare sbarramenti a spina di pesce cosicché il fiume acquisti un aspetto migliore e il livello dell’acqua salga arrivando a 30 centimetri e consentendo così la navigazione. Sono due anni che personalmente, insieme a rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni del territorio, ci stiamo interessando a questa problematica e sembra che mettendo a confronto tutti i portatori di interesse, si riesca a trovare un modo per attuare il progetto senza gravare sulle tasche dei cittadini – prosegue Mancini – quindi è inaccettabile che sia ancora tutto bloccato da procedure burocratiche assurde. La Giunta Regionale, grazie al lavoro dell’assessorato al Turismo, è stata promotrice di campagne pubblicitarie che hanno attratto nella nostra regione migliaia di turisti – conclude Mancini – chi arriva in Umbria merita di poter godere a pieno delle meraviglie del territorio, pertanto l’assessore Morroni si faccia carico quanto prima di sbloccare la burocrazia e dare l’avvio ai lavori per consentire la navigabilità in tutto il tratto del fiume Corno a vantaggio sia dei turisti che dell’ambiente, ma anche della fauna”.