Università di Perugia e Avanti Tutta insieme in un settembre ricco di eventi

Avanti Tutta e Università di Perugia insieme in vista di un settembre ricco di eventi. Sulla base dell’accordo quadro siglato a maggio del 2021, l’Ateneo e la Fondazione proseguono il loro rapporto di collaborazione a partire dalla ‘Corri per Leo’. Domenica 4 settembre tra i tanti podisti e appassionati della corsa, che animeranno il percorso verde Leonardo Cenci ci saranno anche i docenti, ricercatori, studenti e tecnici dell’Università perugina, coinvolti attraverso il progetto ‘Sharper’.

“E’ con grande piacere e spirito di partecipazione – precisa il responsabile del progetto Sharper per l’Università di Perugia, Dott. David Grohmann – che saremo al fianco di Avanti Tutta nel mese di settembre, dove la Fondazione darà vita a degli eventi di grande richiamo per la città. Settembre è un mese importante anche per il progetto Sharper, al quale l’Università di Perugia partecipa da ben nove anni e che è coordinato da Psiquadro. Saremo presenti alla Corri per Leo con una squadra di podisti composta da docenti, ricercatori, tecnici e studenti, che indosseranno una divisa speciale. Per l’occasione abbiamo pensato di preparare anche una brochure, con il prezioso contribuito del Prof. Fausto Roila e della Dott.ssa Sonia Faticoni, sullo stato della ‘fatigue’, ovvero l’importanza dell’esercizio fisico per contrastare la fatica fisica e psicologica durante le terapie oncologiche. Tale brochure sarà diffusa tra tutti i partecipanti della Corri per Leo”.