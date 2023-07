Quasi cento richieste d’intervento per il maltempo a Perugia

Sono una settantina gli interventi svolti per maltempo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia. Altri 25 risultano in coda.

Non viene comunque segnala alcuna criticità.

Gli interventi, principalmente relativi ad allagamenti, danni d’acqua e rami caduti, sono stati svolti da sette squadre di Perugia, Assisi, Foligno, Gaifana e Città della Pieve. I vigili del fuoco hanno reso noto che sono state richiamate ulteriori unità per far fronte a quelli accumulati.

È stato attentamente monitorato il torrente Tescio, il cui livello era salito durante la notte ma subito rientrato.

Stessa cosa per il torrente Fosso delle Piazze in località Ponticelli a Città della Pieve, anch’esso al momento sotto controllo. (ANSA).