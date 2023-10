Provincia di Perugia attivo il progetto WebGIS

Per mettere a disposizione di Comuni, tecnici e liberi professionisti le informazioni su paesaggio, ambiente e protezione civile

La Provincia di Perugia mette a disposizione di Comuni, tecnici e liberi professionisti tutte le informazioni del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), in modo particolare anche l’aspetto relativo ai vincoli di cui bisogna tener conto in sede di programmazione e progettazione sul territorio. Lo fa attraverso l’estensione al web di applicativi concepiti e sviluppati per gestire e interagire con le tematiche connesse al paesaggio, ambiente e protezione civile.

In un incontro formativo ed esplicativo molto partecipato, tenuto nella mattina odierna nella sede dell’Ente (Sala Falcone e Borsellino) dal titolo “Il progetto WebGIS per la condivisione delle informazioni del PTCP”, Mauro Magrini, responsabile dell’Ufficio Territorio e Pianificazione ha illustrato a sindaci e tecnici presenti le funzionalità e le caratteristiche della piattaforma digitale provinciale.

Ad entrare nel merito del progetto anche Barbara Rossi, dirigente del Servizio Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi informativi e Comunicazione e Letizia Michelini, presidente di Anci Umbria Prociv.

All’evento – organizzato dal Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente, Sistemi informativi e Comunicazione della Provincia di Perugia, con il supporto dell’Associazione dei Comuni umbri per la protezione civile – sono stati portati i saluti iniziali della presidente dell’ente Stefania Proietti che ha sottolineato come

“l’uso di questi strumenti come il WebGis in protezione civile, siano di stringente attualità perché permettono di gestire situazioni di emergenza, in quanto gli enti locali sono sempre più chiamati a gestire queste situazioni”.

“La condivisione di tali informazioni – ha spiegato Magrini – è resa possibile poiché l’Ente in quest’ultimo anno ha ulteriormente ampliato dati e strumenti in piattaforma per dare sempre maggiori servizi ai cittadini, professionisti e tecnici. Questo ha permesso di archiviare una sempre maggiore quantità di dati, resa condivisibile, attraverso il Portale WebGIS appositamente dedicato. I dati sono aperti a tutti, in quanto, OpenData e lo scopo è sfruttare le potenzialità della piattaforma per innovare e semplificare i flussi di lavoro degli operatori a cui interessano queste informazioni. In sei mesi si sono avuti 36 mila accessi, segno che vi è un vivace interesse”.

“Oltre a questo – ha spiegato Barbara Rossi – la Provincia ha gestito altre tematiche, come il censimento delle alberature, la presenza di allevamenti, ha specificato meglio i coni visuali e con essi l’aspetto dei vincoli. In più ora – mediante la collaborazione tra la Provincia e ANCI Umbria Prociv – si stanno introducendo le informazioni legate alla Protezione civile che riguardano sia le schede di ambito che gli edifici strategici, le aree di ammassamento, cioè tutto quello che può essere utilizzato per la pianificazione della protezione civile a livello comunale, in modo da coinvolgere direttamente i Comuni che, attraverso i dispositivi messi a disposizione dalla Provincia con il WebGis, saranno i mezzi per informare e preparare la popolazione a qualsiasi emergenza”.

Anche Michelini ha rimarcato l’importanza di questo servizio messo a disposizione dalla Provincia per la pianificazione territoriale, soprattutto per la gestione delle emergenze.

Presente ai lavori anche il vice presidente, Moreno Landrini.