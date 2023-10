Circolo Lavoratori Terni, “Musica e Parole”

A Palazzo Gazzoli la prima nazionale “Vi racconto Marie Curie” con Gaia De Laurentiis

Conto alla rovescia per gli spettacoli dedicati alla “Scienza” organizzati dal Circolo Lavoratori Terni con il supporto di Arvedi AST e selezionati in collaborazione con il Direttore artistico del Museo del Violino di Cremona, Roberto Codazzi.

Si inizia sabato 21 ottobre alle ore 21.00 nella Sala Blu di Palazzo Gazzoli a Terni con la prima nazionale “Vi racconto Marie Curie“, la grande scienziata e la figlia pianista.

Drammaturgia di Riccardo Barbera, con Gaia De Laurentiis, Riccardo Barbera e Laura Manzini al pianoforte.

Una vita tutta da raccontare quella di Marie Curie: madre della fisica moderna, dedicò la sua esistenza alla scienza e le sue ricerche le valsero due Premi Nobel. Vinse il primo, in Fisica, nel 1903 insieme a suo marito Pierre e a Henri Becquerel, diventando la prima donna della storia ad avere ottenuto questo riconoscimento; il secondo arrivò nel 1911, questa volta in chimica.

La rappresentazione che andrà in scena al Gazzoli, racconta che in casa Curie si vissero due vicende parallele e straordinarie, quella di Marie e Irène Curie nel mondo della chimica e della fisica e quella di Ève Curie, la figlia “strana”: concertista, politica e scrittrice, che scelse la strada dell’arte e della musica, e che fu anche appassionata biografa di famiglia.

Nell’interpretazione, Gaia de Laurentiis sarà la “narratrice” Ève Curie (ma anche sua madre Madame Curie e sua sorella Irène) suggerendo ed evocando le suggestioni musicali che Eve incontrò in oltre un secolo di vita (attraversando tutto il ‘900 e viaggiando in tutto il mondo), che prenderanno vita grazie al tocco pianistico di Laura Manzini. A Riccardo Barbera il compito di dar vita ai personaggi maschili, mariti, colleghi e amanti di queste donne straordinarie.

Per Gaia de Laurentiis, allieva di Giorgio Strehler, conduttrice e noto volto televisivo, sarà piacevole tornare a Terni: negli anni ’90 infatti l’attrice ha fatto parte del cast di “Sei forte Maestro” la fortunata fiction Mediaset girata interamente a Terni nei teatri di posa del Centro MultiMediale e in altre location della città. Una produzione molto amata dai ternani che in gran numero parteciparono anche tra le comparse. La fiction, di fatto, fece da apripista a quella fervida ed irripetibile attività cinematografica che vide protagonista Terni tra la fine degli anni ’90 e primi anni 2000.

Lo spettacolo di sabato prossimo si svolge nell’ambito della rassegna “Musica e Parole” e rappresenta l’inizio della preziosa collaborazione tra il CLT e il direttore artistico del Museo del Violino di Cremona, Roberto Codazzi.

Una collaborazione che vedrà in futuro la proposta di contenuti di alto livello, con la volontà di intraprendere un percorso di gemellaggio culturale tra le città di Terni e Cremona.

Secondo appuntamento in calendario, sabato 28 ottobre, alle ore 21.00 sempre nella sala Blu di Palazzo Gazzoli, con “Quantum One” con Violante Placido, Riviera Lazeri al violoncello, Fabio Battistelli al clarinetto, Andrea Vettoretti alla chitarra e alle musiche e con Federico Zambon Light designer e Sound Engineer. Testi di Paolo Logli.

Gli eventi sono promossi ed organizzati dal Circolo Lavoratori Terni, in collaborazione con AgorArt Eventi. Direzione Artistica Roberto Codazzi, distribuzione Reggio Iniziative Culturali S.r.l.

Info biglietti:

Acquisto su TicketItalia on line e in tutti i punti vendita.

Biglietto intero posto numerato €.12,00,più diritti di prevendita €.2,00.

Ridotto soci CLT €.10,00, per spettacolo singolo.

Ridotto soci CLT €.16,00, abbonamento due spettacoli (21 e 28 ottobre rassegna Musicale e Parole Scienza) più diritti di prevendita €. 2,00.

BIGLIETTO RIDOTTO PER SOCI CLT in vendita solo presso New Sinfony, Galleria del Corso Terni-tel. 0744 4071