Cosmi: “Bandecchi? Di Perugia ce ne occupiamo noi”

L’allenatore coinvolto nel progetto Play time

“Ultimamente vedo il sindaco di Terni occuparsi delle questioni perugine, mi pare giusto che di Perugia ce ne occupiamo noi perugini”.

A dirlo, in un video su Instagram, è Serse Cosmi che lancia “un progetto per Perugia, per tutti”.

Si chiama Play time e sarà presentato il 27 ottobre al Cinema Zenith, in via Bonfigli, come annunciato da Alessandro Riccini Ricci.

“Le parole importanti e le parole giuste – prosegue Cosmi nel video – sono Perugia, cultura, sport, creatività, cinema, scuola, libri, gioco, calcio, divertimento”.

L’iniziativa arriva nel pieno della corsa per le prossime elezioni amministrative.

Tra i candidati a sindaco, c’è già un ex grifone, Davide Baiocco, in campo per Alternativa Popolare e lanciato da Bandecchi, sindaco di Terni e leader del movimento.

Cosmi, raggiunto al telefono dall’ANSA, ha chiarito la situazione riguardo Play time Perugia.