Prosegue a Cannara la Festa della Vernaccia fino a martedì 25 aprile

Deliziosi piatti accompagnati dal vino passito doc, musica ed eventi collaterali nell’evento organizzato da Pro Avis Cannara

Prosegue la Festa della Vernaccia a Cannara, fino a martedì 25 aprile. Gli ingredienti per un weekend ‘lungo’ all’insegna del buon cibo e del divertimento ci sono tutti: Al Cortile Antico, la sera dalle 19.30, e a pranzo nei giorni 23 e 25 aprile, si potranno gustare i deliziosi piatti preparati dallo chef Michele Pidone, affiancato dagli instancabili volontari della Pro Avis di Cannara, a cui è affidata l’organizzazione dell’evento.

Ed ecco il programma del fine settimana: sabato 22 live music con i Sex Mutants, domenica 23 è la volta dei Crossing Over e lunedì 24 di Gianfranco Butinar, Eric Daniel e Stefano Scartocci, per chiudere poi martedì 25 alle 18 in Piazza Baldaccini con ‘Storie di incontri’, concerto jazz con Manuel Magrini, Federico Gili e Lorenzo Bisogno, e alle 22 con il dj set di artisti locali. Non solo musica e vernaccia, però, perché ci sono anche eventi collaterali, a partire dalla mostra fotografica ‘Cannara-Vernaccia’, nel cortile del museo cittadino, aperta ogni giorno dalle 17, passando per la presentazione di libri di autori locali, sempre al museo cittadino: ‘La prima stella’ di Carmine, sabato 22 aprile alle 18, presentazione introdotta dall’editore Jean Luc Bertoni; ‘Le ombre della sera’ di Pietro Matino e Antonio Pazzaglia, domenica 23 alle 17, ‘I campi di Tullio’, all’auditorium San Sebastiano alle 18.30, a cura di Antonio Nardelli e Luigino Ciotti e ‘Le Acque dell’abisso’ di Sara Ortolani, martedì 25 alle 17.

E poi ancora domenica 23 aprile ‘La Vernaccia cammina’, con ritrovo alle 9 a Collemancio per un percorso di 9 chilometri che si concluderà con la visita all’area archeologica di Urvinum Hortense, e il quiz musicale ‘Si la re-do… la soluzione’, alle 16 in piazza Baldaccini; martedì 25 quarto Raduno Auto & Moto d’epoca ‘La passione si tinge di rosso’, con partenza alle 9 e arrivo al parco XXV Aprile di Cannara, non prima di aver fatto un giro panoramico, con sosta a Bevagna per un’esposizione in piazzale Gramsci e una visita al centro storico. Si chiude, alle 21, con l’evento clou, la premiazione delle Vernacce amatoriali che saranno giudicate dopo una degustazione orizzontale alla cieca.

“La Vernaccia a Cannara è tradizione – ha dichiarato Monia Peri, vicepresidente Pro Avis –. È un vino ‘giovane’ passito di cui si trova traccia fin dal 1400, che si beve nel periodo pasquale. Fino agli anni ’80 c’era l’usanza di venire a Cannara in questo periodo e fare degustazioni di vernaccia in quei locali che esponevano una frasca di olivo con dei nastrini rossi. Questo era il segno che lì si trovava questo vino prodotto da viticoltori locali. Negli anni 2000 sono stati fatti passi avanti, costituendo un disciplinare che stabilisce le ‘regole’ per produrlo, con uve Cornetta, ed è diventato un vino doc dei Colli Martani”.

La Festa della Vernaccia ha anche un risvolto benefico visto che i fondi raccolti durante l’anno dalla Pro Avis (i cui soci hanno anche uno sconto sul prezzo del menù della Festa) servono a sostenere iniziative a sostegno della salute dei cittadini del borgo e dei territori limitrofi. “Da diversi anni, per esempio – ha precisato Peri – sosteniamo un progetto di sostegno psicologico per gli alunni delle scuole di Cannara”.

Rossana Furfaro