Prima comunità energetica ad Assisi, 11 febbraio presentazione pubblica

Incontro con esperti, Comune e Regione per illustrare funzionamento, opportunità e modelli di sviluppo

Si terrà martedì 11 febbraio 2025, alle ore 17.30, alla Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli, un incontro pubblico per presentare a cittadini, imprese, enti e associazioni la prima Comunità energetica rinnovabile di Assisi, denominata “CANTICO ETS” (Comunità Assisana per la Neutralità e la Transizione Inclusiva e Condivisa).

All’iniziativa, promossa dal Comune di Assisi, interverranno esperti, rappresentanti dell’ente, della Regione Umbria e dell’Università degli Studi di Perugia. L’obiettivo è illustrare, a cittadinanza e soggetti pubblici e privati interessati, funzionamento, opportunità e modelli di sviluppo di questa nuova realtà, considerando anche che è aperto fino al 20 febbraio prossimo il bando pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per la costituzione concreta della stessa.

L’evento inizierà con i saluti istituzionali di Valter Stoppini, sindaco f.f. di Assisi. Seguirà l’intervento di Thomas De Luca, assessore regionale ad Ambiente, Energia e Programmazione, che affronterà il tema “La strategia regionale per la transizione Green”. Veronica Cavallucci, assessore all’Ambiente del Comune di Assisi, ed Elisa Moretti, professore Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria/CIRIAF, presenteranno quindi le caratteristiche della prima comunità energetica rinnovabile di Assisi. Seguirà il dibattito in sala. Concluderà i lavori Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria. L’ingresso è libero. Per informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: energia@comune.assisi.pg.it; 329 2609425.

“L’incontro – evidenzia l’assessore Cavallucci – è finalizzato, in particolare, al confronto diretto con cittadini e soggetti pubblici e privati interessati alla Comunità energetica, per chiarire meglio aspetti generali, ma anche pratici, giuridici e fiscali, grazie alla presenza in sala di esperti in materia che potranno dare informazioni e sciogliere eventuali dubbi. Auspichiamo un’ampia adesione all’iniziativa e al progetto, che rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per il territorio, con l’obiettivo di realizzare un modello innovativo, inclusivo e sostenibile di produzione e consumo energetici”.

La prima Comunità energetica rinnovabile di Assisi è nata su iniziativa del Comune, per fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità, favorendo sul territorio l’installazione e l’utilizzo di impianti a fonti rinnovabili. Non ha avrà scopo di lucro e una quota significativa degli incentivi, derivanti dal suo funzionamento, sarà destinata a finalità sociali e alla riduzione della povertà energetica nel territorio.