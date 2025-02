Perugia: tentata rapina ai danni di un ventenne a Fontivegge, 5 arresti dei Carabinieri, tra cui tre minorenni

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Compagnia e Stazione di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato cinque giovani, tra i quali due maggiorenni, un 18enne e un 20enne, e tre minorenni, di 17 anni, ritenuti responsabili del reato di tentata rapina in concorso.

Il grave evento delittuoso ha avuto luogo nel quartiere Fontivegge del capoluogo, durante l’arco pomeridiano, nei pressi della fermata del Minimetrò, dove un 20enne, domiciliato in città, è stato vittima dell’azione delittuosa condotta dai giovani anzidetti.

Secondo la ricostruzione della dinamica, il ragazzo sarebbe stato accerchiato dal gruppo, i cui componenti lo avrebbero minacciato con l’intento di sottrargli del denaro, pochi euro. Fortunatamente il tentativo non è andato a buon fine in quanto la vittima è riuscita a divincolarsi e allertare immediatamente il Numero Unico di Emergenza – NUE – 112.

L’intervento rapido effettuato dai militari della Sezione Radiomobile ha permesso di individuare subito e bloccare i cinque autori dell’azione delittuosa, che sono stati arrestati e per i quali i rispettivi magistrati di turno della Procura della Repubblica ordinaria e per i minorenni di Perugia hanno disposto la sottoposizione dei medesimi al regime degli arresti domiciliari.

L’operazione di servizio è da inquadrare nell’alveo di una maggiore presenza ricercata dai presidi dell’Arma sul capoluogo, in particolare a ridosso di aree più sensibili sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica, di modo da assicurare interventi mirati e tempestivi in casi analoghi, capaci di disinnescare forme di allarme sociale e minore percezione della sicurezza da parte dei cittadini.