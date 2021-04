Premio letterario nazionale Clara Sereni, arriva la proroga al 4 giugno

È stata prorogata fino a venerdì 4 giugno la sezione inediti della seconda edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni, intitolato alla grande intellettuale e giornalista scomparsa nel 2018 e riservata a opere inedite che riguardano tematiche legate all’universo femminile, storie di resilienza e di impegno civile, e opere di fantascienza con impronta sociale.

“In accordo con la famiglia Sereni e le istituzioni coinvolte – spiegano gli organizzatori – abbiamo deciso di prorogare la scadenza del Bando sia per favorire l’arrivo di nuovi manoscritti in linea con le tematiche proposte, sia per venire incontro al mondo universitario e scolastico, già duramente provato dalle chiusure forzate, offrendo un arco di tempo maggiore per partecipare”.