Ponte San giovanni, cominciata la partecipazione del Pinqua 2 con i cittadini

E’ iniziata ieri la prima fase del laboratorio permanente a Ponte San Giovanni che mira a contribuire alla definizione condivisa, con associazioni e cittadini del ponte, degli interventi esecutivi del progetto PINQUA2

Al primo incontro, a cui hanno partecipato l’Assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia e l’Assessore ai Lavori Pubblici Otello Numerini, il laboratorio permanente, “Pop San Giovanni – Partecipa Ora Ponte!” ha illustrato gli interventi esecutivi del progetto Pinqua2.

Soddisfatta l’Assessore Scoccia che ha voluto essere presente per ascoltare le esigenze e le volontà dei cittadini, idee che saranno alla base delle scelte progettuali per Ponte San Giovanni. “Da oggi cominciano due mesi di intenso lavoro – ha dichiarato l’Assessore Scoccia – che saranno costituiti da incontri, da passeggiate, da incontri sperimentali sul territorio per discutere dei contenuti e capire insieme in che direzione andare. Una nuova ottica progettuale che parte dal basso e da chi veramente vive la città.”

La prima fase di“POP San Giovanni” continua oggi pomeriggio 8 APRILE DALLA 18,00 presso l’Oratorio “C’entro” di via Cestellini, con approfondimenti su casi europei di interventi di riqualificazione urbana

Domani pomeriggio, 9 aprile dalle 14,00 alle 19,00 è privata una “CAMMINATA FOTOGRAFICA” per Ponte San Giovanni per fotografare insieme i luoghi, condividere e confrontarsi in modo dinamico: Si girerà in gruppi fotografando criticità, particolari inusuali e angoli nascosti. iLa partenza della camminata sarà dal nuovo Centro Civico in via Cestellini.

La seconda e la terza fase del laboratorio, nel mese di maggio, prevede attività partecipative interattive e la presentazione dei risultati utili condivisi, le visioni e le prospettive relative al progetto.

Il programma completo nelle pagine facebook e Instagram: POP.SanGiovanni

Per ulteriori informazioni: pop.sangiovanni@gmail.com