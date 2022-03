Coronavirus Umbria: sopra mille i nuovi casi giornalieri

Altre quattro sono le vittime dovute al virus

Dopo una decina di giorni, tornano sopra i mille i nuovi casi giornalieri di positività al Covid in Umbria: sono 1.068 quelli emersi nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Regione aggiornati a venerdì 4 marzo, il 14 per cento in più rispetto a giovedì.

Prosegue anche l’aumento degli attualmente positivi, con la curva ancora in lieve risalita: sono 9.603, il 3,6 per cento in più (334 persone) in un giorno.

Si registrano altre quattro vittime (1.746 in tutto dall’inizio della pandemia) e i guariti sono 730.

In calo di cinque unità i ricoverati negli ospedali, oggi 147, dei quali cinque (erano sei giovedì) in terapia intensiva.

Sono stati analizzati 5.881 test antigenici e 2.084 tamponi molecolari, con un tasso di positivà sul totale pari al 13,4 per cento (11,2 giovedì).