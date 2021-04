‘Plasticfree’: iniziative in tutta Italia per rimuovere la plastica. Perugia e Foligno le città aderenti. Ritrovo ore 15 al Colle della Trinità e Plateatico

Appuntamento anche a Perugia e Foligno per liberare dalla plastica il nostro pianeta. Rimuovere dall’ambiente 500 mila chilogrammi di rifiuti di questo materiale: è l’ambizioso obiettivo di Plastic Free che, domenica 18 aprile, in collaborazione con Flowe, organizza una giornata di raccolta in contemporanea in tutta Italia.

Nella nostra regine due sono i luoghi in cui ci si potrà ritrovare per dare una mano: Perugia e Foligno. Il raduno è alle 15 rispettivamente al Colle della Trinità e al Plateatico.

“Un traguardo possibile – si legge in una nota – che l’associazione vuole raggiungere, forte dei suoi 730 referenti in tutto il Paese e 360 mila chilogrammi di plastica già raccolta.

Fino ad oggi l’associazione ha rimosso 360.000 chilogrammi di plastica e rifiuti dall’ambiente e con l’iniziativa di domenica vuole raddoppiare in un solo giorno. Il problema della plastica è enorme e con questo appuntamento darà un forte segnale di sensibilizzazione all’intero territorio, perciò sono stati previsti oltre 140 appuntamenti in tutta Italia.

Per partecipare è obbligatorio andare sul sito plasticfreeonlus.it, nella sezione eventi, scegliere la città e compilare il modo di registrazione.