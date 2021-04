“Il comitato tecnico scientifico sbugiarda la Regione”

Così il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca secondo il quale

De Luca ricorda in proposito di aver

“già presentato richiesta di accesso agli atti diversi giorni fa e adesso chiediamo alla Giunta regionale di rendere pubblici tutti i verbali. In questi mesi, in più occasioni, la Giunta Tesei ha attribuito la paternità delle misure restrittive al Comitato tecnico scientifico. Al contrario, non solo il Cts non ha avuto alcun potere decisionale, ma secondo gli stessi componenti del Comitato, che hanno messo le loro accuse nero su bianco in una lettera indirizzata all’ex direttore Claudio Dario, le ordinanze venivano presentate già scritte e con breve preavviso, senza permettere al Cts di poter incidere sostanzialmente sul contenuto”.