Perugia: riaprono le biblioteche comunali. Dal 25 maggio. L’Assessore Varasano: “Pronti grazie al lavoro incessante delle strutture bibliotecarie”

“La possibilità di riapertura – afferma l’assessore Varasano – trova le biblioteche comunali di Perugia pronte. Grazie ad un lavoro incessante, per cui ringrazio la struttura bibliotecaria in ogni sua componente, si approda ad una nuova normalità rispettosa delle disposizioni ricevute da Stato e Regione Umbria. Il lavoro e la proposta formativa delle nostre biblioteche non si è mai fermata, è stata veicolata diversamente, attraverso un continuo aggiornamento dei canali social. Ora però si torna, gradualmente, ad una funzione piena, in presenza: l’attività si appresta a riprendere la sua missione in forma completa”.

Le biblioteche hanno lavorato per riorganizzare gli spazi, la sicurezza dei locali e del personale, per permettere una riapertura graduale, di massima cautela, con necessarie restrizioni per tutelare la salute di tutti. Muteranno le norme di accesso: in Biblioteca Augusta e Biblionet potranno entrare fino a 2 persone alla volta, mentre a San Matteo degli Armeni, Sandro Penna e Villa Urbani sarà consentito l’accesso solo a 1 persona alla volta. Per tutte vigerà l’obbligo di indossare mascherina e guanti, all’ingresso bisognerà disinfettarsi la mani e mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Quotidianamente sarà effettuata l’igienizzazione di superfici, arredi e pavimenti. I libri restituiti non verranno ricollocati immediatamente sugli scaffali, ma sottoposti a quarantena, in luoghi separati e areati, per 10 giorni. Al momento della restituzione, l’utente ha l’obbligo di segnalare se il libro è stato esposto ad una contaminazione da Covid19, anche presunta. I servizi accessibili saranno:

restituzione di libri e dvd (dove presenti è consigliabile usare preferibilmente le cassette esterne)

prestito e trasporto cultura (per ridurre i tempi di attesa si potrà prenotare via mail, telefono e OPAC Sebina)

richiesta di informazioni bibliografiche e di riproduzioni (anche per email)

iscrizioni ai servizi e a MLOL (anche attraverso i moduli online presenti sul sito biblioteche.comune.perugia.it)

Fino a nuove indicazioni NON saranno accessibili le sale per studiare, per consultare testi, quotidiani e riviste; le postazioni Internet e le aree ristoro.

Di seguito gli orari aggiornati:

Augusta e Sandro Penna (dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 | lunedì e mercoledì 15.00-18.00)

Biblionet e Villa Urbani (dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 | martedì e giovedì 15.00-18.00)

San Matteo degli Armeni (mercoledì e venerdì 9.00-13.00 | martedì e giovedì 15.00-18.00)

Si potrà richiedere informazioni, ai seguenti contatti: Augusta → 0755772506 | info.bibliografiche@comune.perugia.it Biblionet → 0755772938 | biblionet@comune.perugia.it San Matteo degli Armeni → 0755773560 | bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it Sandro Penna → 0755772941 | bibliopenna@comune.perugia.it Villa Urbani → 0755772960 | biblio.villaurbani@comune.perugia.it