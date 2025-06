ARPA e Comune portano fumetti inclusivi in 5 biblioteche di Perugia

Un progetto per imparare a convivere con la fauna selvatica in città

Entrano da oggi a far parte del patrimonio delle biblioteche comunali di Perugia i fumetti inclusivi realizzati nell’ambito del progetto “Fauna selvatica in città: se la conosci la rispetti”. L’obiettivo è offrire a tutti gli utenti, soprattutto i più giovani, uno strumento agevole per apprendere buone pratiche di convivenza con specie ormai ben attestate anche in ambito urbano.

Alla presentazione e consegna dei fumetti, che saranno fruibili nelle biblioteche degli Arconi, Sandro Penna, Biblionet, San Matteo degli Armeni e Biblioteca delle Nuvole, hanno preso parte l’assessora alle politiche sociali Costanza Spera, il vicesindaco e assessore alla cultura Marco Pierini, la dirigente dell’Area Servizi alla persona del Comune di Perugia Roberta Migliarini e, per Arpa Umbria, Rosalba Padula, coordinatrice delle attività sulla biodiversità, e Paolo Stranieri, responsabile Coordinamento tecnico-scientifico e progettazione. Presenti anche Francesca Piccardi per il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi, che ha collaborato con Arpa, e la referente della biblioteca degli Arconi, Gaia Rossetti.

Il progetto promosso da Arpa Umbria, sostenuto dalla Fondazione Perugia, ha affrontato in modo approfondito il tema della biodiversità urbana e della tutela della fauna selvatica con l’intento di promuovere la diffusione di buone pratiche per una consapevole cittadinanza attiva. Questo l’obiettivo: far comprendere che, grazie a condizioni ambientali favorevoli, abbondanza di rifugi e cibo e altri fattori, le città ormai offrono habitat stabili per molte specie selvatiche ed è pertanto necessario affrontare la questione dei comportamenti più adeguati per prevenire situazioni di rischio e favorire il rispetto reciproco.

Per diffondere conoscenze puntuali e sensibilizzare su queste tematiche, Arpa Umbria, in collaborazione con enti del territorio ed esperti del settore, ha quindi adottato strumenti comunicativi innovativi e accessibili, tra cui infografiche, brochure informative, WebApp (https://apps.arpa.umbria.it/faunaincitta/) e anche fumetti.

Il fumetto, in particolare, è stato realizzato nella versione per persone ipovedenti (adottando, ad esempio, corrette dimensioni del carattere e un’adeguata tipologia del font) e nella versione per persone cieche (utilizzando il Braille ma soprattutto il rilievo in forma semplificata, garantendo anche una innovativa ricerca di texture per una percezione tattile più efficace).

“La divulgazione scientifica inclusiva promossa da Arpa Umbria – hanno spiegato Padula e Stranieri – non può che assumere maggiore valore grazie alla collaborazione con le amministrazioni locali. Le due versioni dei fumetti, quindi, sono state donate gratuitamente alle biblioteche di Perugia per renderle fruibili a tutti. La disponibilità al prestito e alla consultazione di tali strumenti comunicativi può avere un impatto sociale rilevante aprendo nuove opportunità di partecipazione alla cultura e alla conoscenza”.

Entusiasta dell’iniziativa si è detta l’assessora Spera: “Saremo sempre disponibili a collaborare con altre istituzioni e realtà per rendere tutti i luoghi della città, in primis quelli della cultura, accoglienti per tutte e tutti, in primis per le persone con disabilità attraverso un’offerta loro dedicata”.

“I fumetti che ci sono stati donati – ha aggiunto il vicesindaco Pierini –, per il contenuto informativo e il metodo di realizzazione che tiene conto dei bisogni delle persone con disabilità visiva, hanno un forte valore simbolico e pensiamo che possano trovare la loro collocazione naturale proprio nelle biblioteche, ovvero i luoghi più inclusivi e capaci di accoglienza della città, spazi dove si va per coltivare se stessi con la certezza anche di trovare assistenza per l’utilizzo di questi strumenti grazie alla presenza di personale opportunamente formato”.