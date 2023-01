Perugia pubblica illuminazione: riattivato l’orario ordinario su oltre 6mila punti luce

Giottoli: “Recepite le segnalazioni dei cittadini”

Con la delibera illustrata oggi 12 gennaio dall’assessore allo sviluppo economico, turismo e Perugia digitale Gabriele Giottoli, la giunta comunale ha deciso di modificare la sperimentazione relativa agli orari di pubblica illuminazione approvata con atto dello scorso 26 ottobre. In tale sede, si ricorderà, per far fronte alla crescita fuori controllo del prezzo dell’energia, passato da 100 a 500 euro a Mwh con impatto insostenibile per il bilancio comunale, l’Amministrazione aveva deciso di avviare una sperimentazione con spegnimento anticipato di un’ora all’alba della pubblica illuminazione.

Ciò nei soli mesi di novembre e dicembre ha consentito un risparmio di oltre 75mila euro.

Nel corso della sperimentazione sono pervenute agli uffici comunali alcune segnalazioni e richieste di modifica del provvedimento assunto, riguardanti soprattutto 11 direttrici di collegamento principali, ossia via Eugubina, strada Fabrianese, strada Tiberina Nord, strada Tiberina sud, Ponte San Giovanni, via Tuderte, strada Marscianese, via Settevalli, strada Pievaiola – ospedale Santa Maria della Misericordia, via Corcianese, strada Trasimeno Ovest 7 bis- via Firenze-via Cortonese.

Con l’atto approvato oggi l’Amministrazione comunale ha inteso recepire le segnalazioni dei cittadini, stabilendo la riattivazione dell’orario ordinario di spegnimento dell’illuminazione (10 minuti prima dell’alba) su 6293 punti luce, suddivisi in 190 quadri.

Per mantenere, tuttavia, l’equilibrio economico e contrastare il citato aumento del costo dell’energia elettrica, si rende necessario nel contempo procedere ad una misura compensativa, consistente nell’aumento del periodo di spegnimento delle luci nelle aree verdi comunali (n°1.176 per circa 5h e 20 minuti/giorno) da mezzanotte in poi in aggiunta all’ora prima dell’alba. Di quest’ultima circostanza verrà dato specifico avviso all’ingresso di ogni area verde interessata, onde informare compiutamente la cittadinanza/utenza dell’assenza dell’illuminazione in orario notturno.