Perugia: il Comune interviene sul pericolo incrocio in cima a via Pieve di Campo

In via Pieve di Campo a Perugia c’è più serenità dopo l’intervento del Comune volta a regolamentare il pericolo incrocio. A renderlo noto è il Consigliere Comunale Paolo Befani.

Dopo un lungo percorso di richieste e sopralluoghi finalmente è arrivato un un’importante intervento sul pericoloso incrocio in cima a via Pieve di Campo. Ringrazio il dirigente e le maestranze per l’intervento di posizionamento dei “deflector”. Le nostre speranze sono che contribuiscano ad evitare i tanti incidenti che si sono verificati negli anni.

Come dice l’ingegnere “Questo è un tentativo per cercare di incanalare meglio il traffico ed eventualmente sostituire deflector con strutture fisse in muratura”. Comunque la cosa fondamentale è che tutti noi automobilisti ci atteniamo alle regole, moderando la velocità. Quello è un tratto di strada pericoloso, ricordo che ha un limite di 30 km/h