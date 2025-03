Autovettura in fiamme a Ponte San Giovanni

Non sono stati registrati feriti o coinvolgimenti di persone

Oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale è intervenuta per domare un incendio divampato su un’autovettura in località Pieve di Campo, nel comune di Ponte San Giovanni.

L’autovettura coinvolta, una Fiat 500 d’epoca, era priva di passeggeri al momento dell’incidente, e non sono stati registrati feriti o coinvolgimenti di persone. Le fiamme hanno interessato l’intero abitacolo e gran parte della carrozzeria del veicolo, causando danni ingenti.

I Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che il fuoco si propagasse alle zone circostanti. Al momento, le cause dell’incendio non sono state accertate e sono in corso le indagini necessarie per stabilire l’origine dell’incendio.