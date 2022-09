Perugia Flower Show: inaugurata la decima edizione “Winter”

La kermesse fino a domani al Barton Park

– Inaugurata questa mattina al Barton Park la X edizione “Winter” di Perugia Flower Show. Una due giorni dedicata al giardinaggio, al vivaismo di qualità, ma soprattutto al vivere “green”. A dare il via alla colorata kermesse è stata l’organizzatrice e ideatrice del circuito Flower Show, Lucia Boccolini, insieme alla consigliera delegata alle pari opportunità della Provincia di Perugia e all’assessore allo sport del Comune di Perugia.

La mostra mercato, che torna nel meraviglioso parco nella zona di Pian di Massiano, ospita 66 espositori tra i migliori vivaisti e artigiani provenienti da tutta Italia: dalle rose alle orchidee, dalle piante officinali alle perenni, fino agli agrumi con le collezioni medicee. E poi una sezione di artigianato dedicata al mondo vegetale e a tutto ciò che permette di vivere pienamente il giardino.

Come per le altre edizioni, Perugia Flower Show offre in più tutta una serie di eventi collaterali gratuiti tenuti dagli stessi espositori come seminari e corsi di giardinaggio, ma anche tante divertenti attività didattiche per bambini, insieme a laboratori scientifici e culturali, grazie alle importanti collaborazioni con le istituzioni locali, che negli anni sono diventati il punto di forza e il marchio distintivo della manifestazione. Nel programma anche gli appuntamenti culturali gestiti dal Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Perugia, tra il mondo delle erbe spontanee, quello dell’orticoltura, e l’allestimento di un vero e proprio ospedale per le piante malate, all’interno del quale chiunque può portare le proprie piante problematiche da far analizzare ai patologi presenti per trovare soluzioni ed eventuali cure.

La manifestazione sarà aperta oggi e domani (domenica 18 settembre) dalle 9 alle 20 al Barton Park.

L’iscrizione ai corsi gratuiti è possibile tramite il sito web della manifestazione: www.perugiaflowershow.com

Il programma di domenica 18 settembre

UN GIRO A CAVALLO! – DALLE 10.00 ALLE 17.00 – Corso per bambini

I bambini avranno la possibilità di fare una breve passeggiata con i cavalli del centro ippico di s. Biagio

Presso Stand: Centro Ippico San Biagio

A cura di: Centro Ippico San Biagio

I RIMEDI FLOREALI- ore 10.00 – Adulti

Impariamo a conoscere con Antonella i 38 fiori e stati d’animo del dottor Bach e cominciamo ad usarli nella vita di tutti i giorni, non solo per noi stessi ma anche per i nostri cari.

Presso: Fattoria didattica Gli Allori

A cura di: Antonella

FOGLIE AUTUNNALI, COLORI E CURIOSITA’ – ore 10:00

La bellezza dell’autunno sta tutta nei suoi caldi e intensi colori, che non hanno niente da invidiare alla primavera.

Grazie ad Emanuele e ai suoi consigli, i nostri balconi e i nostri giardini sapranno sorprendere e meravigliare 365 giorni l’anno.

Presso: Stand Pacelli Piante

A cura di: Pacelli Piante

IMPRONTE NATURALI Età consigliata: dai 4 agli 11 anni – ore 10:30

Laboratorio creativo in cui i bambini avranno la possibilità di manipolare l’argilla, creare dei piccoli manufatti e sperimentare la bellezza delle impronte naturali di fiori e foglie.

LE PIANTE SPONTANEE DELL’UMBRIA – ore 11:00

Alla scoperta di cinque gioielli della Flora umbra: chi sono? Dove vivono? Cosa le minaccia? Conosciamo insieme queste specie di interesse conservazionistico tutelate dalla Comunità Europea e indagate dal Progetto LIFE IMAGINE.

LE ROSE E LA LORO COLTIVAZIONE IN AUTUNNO – ore: 11:00

Coltivazione, concimazione e innaffiatura, tutti i segreti per prendersi cura di questo magnifico fiore in ogni periodo dell’anno.

Presso: vivaio Occhi di Rosa

A cura di: vivaio Occhi di Rosa

QUEL MAZZOLIN DI FIORI…IN TEMPURA! – ore 11:30

Appassionata di cibo e di fiori, a cominciare da quelli che da sempre indossa sulla testa, la food writer Gigi Passera (Sorelle Passera) ci insegnerà tutti i segreti per preparare uno squisito tempura di fiori. Dall’umile dente di leone, passando per i fiori di acacia e di sambuco, fino ai più esotici ibisco e frangipane… in cucina oltre ai fiori di zucca si può “friggere” molto di più.

RICAMA LA NATURA – Ore 11:30

Un workshop nel mondo del ricamo. Anche I neofiti potranno imparare a personalizzare ricamando, partendo da un semplice fiore.

CONOSCIAMO L’AGLIONE DELLA VALDICHIANA – Ore 12:00

Storia e segreti di questo pregiato aglio, Luigi ci spiega le sue proprietà ed i vari usi in cucina, facendoci assaggiare i suoi prodotti.

NATURAL-MENTE: ESPLORARE LE EMOZIONI ATTRAVERSO LA NATURA: Laboratorio Espressivo sulle emozioni per bambini dai 4 ai 10 anni – Ore 12:00

Esplorare le emozioni attraverso la natura

Come? Attraverso l’utilizzo di materiale offerto dalla natura. I bambini verranno divisi in coppie. Verrà richiesto a uno dei bambini di riprodurre una delle emozioni mentre l’altro dovrà indovinare di che tipo di emozione si tratta. Verranno poi realizzate su delle foglie le emozioni rappresentate.

OBIETTIVO: Favorire il riconoscimento e la consapevolezza emotiva tramite la natura.

IL MIO AMICO CAVALLO – Ore 12:00

Questo animale, può essere il nostro migliore amico, ma sappiamo prendercene cura? Solo i nostri esperti potranno illustrarci a 360 gradi il loro mondo, insegnarci come bardarli alla perfezione e tutti i loro segreti più nascosti!

LASCIARSI CATTURARE DALLE PIANTE CARNIVORE – ore 15:30

Un curiosissimo incontro in cui esperti collezionisti e professionisti ci faranno catapultare nell’ipnotico mondo delle piante carnivore. Come catturano? Come intrappolano? Perché lo fanno? Dove le possiamo posizionare? Come le

rinvasiamo? A tutte queste domande e ad ogni vostra più particolare curiosità risponderanno i nostri esperti.

UN NIDO PER CIPI’ Età consigliata: dai 4 agli 11 anni – Ore 16:30

Lettura animata con il teatrino kamishibai, del racconto “Cipí” di Mario Lodi. Ogni bambino costruirà un nido con soli materiali naturali (argilla, paglia, piccoli rami) che potrà appendere in giardino o in balcone. Il nido diventerà

una vera e propria casetta per uccelli di città

LA MISE EN PLACE NEL GIARDINO AUTUNNALE – Ore 16:30

Irina ci spiegherà come stupire i nostri ospiti grazie ad una mise en place che, anche nei mesi autunnali, potrà lasciare a bocca aperta.

ECOPRINTING: LA STAMPA VEGETALE – Ore 16:30

Dimostrazione di una tecnica particolare di stampa vegetale sui tessuti: con questa pratica passeggiare semplicemente in un bosco significherà trovare infinite idee per realizzare capi eleganti, curiosi e mai uguali

LA BIOPISCINA: COME REALIZZARLA E PRENDERSENE CURA – Ore 17:00

Con il nostro esperto, Valerio, faremo un viaggio attraverso il mondo delle biopiscine: scopriremo come realizzarle e come prendersene cura

VIAGGIO TRA LE ERBE AROMATICHE – Ore 17:00

Un viaggio a 360 gradi tra i mille usi possibili delle piante aromatiche: dalla cucina alla fitoterapia. Imparando a prendercene cura, loro stesse si prenderanno cura di noi!

NATURAL-MENTE: ESPLORARE LE EMOZIONI ATTRAVERSO LA NATURA: Laboratorio Espressivo sulle emozioni per bambini dai 4 ai 10 anni – Ore 17:30

Esplorare le emozioni attraverso la natura

Come? Attraverso l’utilizzo di materiale offerto dalla natura. I bambini verranno divisi in coppie. Verrà richiesto a uno dei bambini di riprodurre una delle emozioni mentre l’altro dovrà indovinare di che tipo di emozione si tratta.

Verranno poi realizzate su delle foglie le emozioni rappresentate.

OBIETTIVO: Favorire il riconoscimento e la consapevolezza emotiva tramite la natura.

I SEGRETI DELLE ORCHIDEE – Ore 18:00

Manutenzione e consigli per prendersene cura: luce, innaffiamento e concimazione. Attrezzatura e materiali per la coltivazione in casa.