Perugia Flower Show a Villa del Colle del Cardinale

Quasi 80 espositori, fino a domenica 26 maggio

Ha preso il via con un gran numero di visitatori a Villa del Colle del Cardinale la due giorni di Perugia Flower Show, in programma fino a domani, domenica 26 maggio.

Sono quasi 80 gli espositori che partecipano alla 17/a edizione primaverile della manifestazione, alla sua seconda edizione nella dimora cinquecentesca nella zona di Colle Umberto, alle porte di Perugia.

Il complesso naturalistico ospita collezionisti e produttori di rarità botaniche, con la possibilità per i visitatori di scoprire in anteprima nazionale le novità del settore.

Dai bonsai rari agli arbusti insoliti, poi tante varietà di rose, alberi da frutto e graminacee ornamentali, passando per piante carnivore, orchidee e cactus. C’è di tutto in mostra al Flower Show, aperto al pubblico nell’orario 9.00-20.00.

L’evento, come da tradizione, propone decine di attività collaterali, rivolte anche ai bambini. Seminari e corsi, alcuni promossi dal Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Perugia, ma anche laboratori creativi e attività didattiche.

Per l’occasione la villa ha ospitato un convegno sui giardini storici.

“Le persone vengono non solo per comprare piante, scoprire le novità botaniche e incontrare vivaisti e artigiani, ma anche per entrare in contatto con il giardinaggio di qualità e partecipare alle tante attività collaterali gratuite”: lo ha sottolineato l’organizzatrice dell’evento Lucia Boccolini, che sta lavorando alla novità del circuito Flower Show, l’edizione francese che si terrà a Nizza alla fine di marzo 2025.