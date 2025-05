Inaugurata la diciottesima edizione di Perugia Flower Show

Alla Villa del Colle del Cardinale, con il giardino da poco restaurato, presente il meglio del vivaismo e dell’artigianato italiano

Inaugurata dalla Sindaca Vittoria Ferdinandi e dall’assessore all’ambiente David Grohmann alla presenza del presidente della Provincia, Massimiliano Presciutti, la diciottesima edizione primaverile, trentesima comprese le autunnali, della mostra mercato di piante rare e inconsuete. Perugia Flower Show, dell’ideatrice e organizzatrice Lucia Bocciolini, è pronta ad accogliere il pubblico in una delle dimore storiche più belle e affascinati dell’Umbria: Villa del Colle del Cardinale. Nel giardino, da poco restaurato, nel fine settimana saranno presenti vivaisti, collezionisti, produttori e artigiani provenienti da tutta la Nazione. Il pubblico, oltre alle bellezze dei prodotti esposti, potrà ammirare la nuova veste della Villa dopo gli interventi di ristrutturazione.

“Sono felice di essere qui oggi e porgere il benvenuto a tutte e tutti coloro che, anche quest’anno, partecipano con entusiasmo alla nuova edizione del Perugia Flower Show – ha dichiarato la Sindaca Ferdinandi. Questo evento, ormai divenuto una delle manifestazioni di punta del nostro territorio, rappresenta una straordinaria occasione per celebrare la bellezza, la biodiversità e la creatività che solo il mondo del vivaismo e dell’artigianato sa offrire.”

“La cornice della Villa del Colle del Cardinale, – ha proseguito la Sindaca- autentico gioiello architettonico recentemente restituito alla città grazie a un importante intervento di restauro, dona alla manifestazione un valore aggiunto: non è solo lo spazio che accoglie l’esposizione, ma un simbolo tangibile della nostra volontà di valorizzare il patrimonio storico, artistico e naturale di Perugia”.

L’EVENTO – La mostra mercato, appuntamento ormai irrinunciabile, permetterà al pubblico di scoprire in anteprima nazionale le novità del settore e di incontrare di persona i migliori collezionisti e produttori di rarità botaniche. L’edizione di maggio sarà come sempre dedicata interamente alle varietà che regaleranno splendore ai nostri giardini o balconi soprattutto nel periodo primaverile!

All’interno del giardino i visitatori avranno l’opportunità di incontrare più di 70 espositori tra i migliori del panorama florovivaistico nazionale con le loro collezioni incantevoli: bonsai tra i più rari, arbusti insoliti, rose di ogni tipo, alberi da frutto di ogni varietà da quelli del benessere fino a quelli in specie antiche e ritrovate, graminacee ornamentali, e tanto altro ancora! Non mancheranno le piante perenni e le sempreverdi, le collezioni di piante aromatiche e le ortensie. Da non dimenticare naturalmente le piante carnivore, le orchidee i cactus, le piante insolite dal mondo e tanto altro ancora..

È proprio la conferma della location che ha reso possibile una svolta importante nella selezione degli operatori presenti, la magnifica orangerie del giardino aprirà le porte ai migliori artigiani, collezionisti italiani. Non mancheranno i prodotti derivanti dalla natura che, all’interno della manifestazione, formeranno la Piazza dei Golosi, pronta a soddisfare ogni palato. Sarà possibile partecipare a degustazioni guidate, per scoprire prodotti antichi ritrovati e tanto altro. Un punto green food sarà pronto ad accogliere tutti i visitatori curiosi di scoprire una cucina naturale alternativa sempre rispettosa delle tradizioni del nostro territorio, e il divertimento sarà assicurato grazie a musica e brindisi floreali in occasione dei diciotto anni del Flower Show!

Ogni edizione di Perugia Flower Show, poi, si prefissa di inserire tantissime novità dal punto di vista didattico: moltissime le attività collaterali gratuite per grandi e piccini tenute dagli stessi espositori, tra seminari dedicati anche all’entomologia e corsi di giardinaggio specialistico, laboratori creativi per adulti e attività didattiche per bambini di ogni tipo. Per maggiori informazioni e per iscrizione ai corsi: www.perugiaflowershow.com

Sabato 24 e Domenica 25 Maggio 2025 – Villa del Colle del Cardinale, str. Per Sant’Antonio, 47 – Perugia – dalle 9:00 alle 20:00