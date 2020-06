Perugia: al via lo Zzzquil Tennis Tour. Pastorelli: “Perugia riparte dal tennis”

Si rinnova il binomio tra Perugia e il grande tennis, grazie ZzzQuilTennis Tour organizzato da MEF Tennis Events con il supporto della Federazione Italiana Tennis. Sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia andrà in scena, dal 29 giugno al 4 luglio, il secondo torneo che è iniziato con i Campionati Italiani Assoluti di Todi. L’evento si terrà a porte chiuse e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza sanitaria, ma verrà trasmesso in diretta TV sul canale Sky Sport Arena e in streaming sulla pagina Facebook di SuperTennis TV. Agli atleti sarà dato un kit con i dispositivi di protezione e il circolo sarà allestito in modo da utilizzare ampi spazi. Non ci saranno né raccattapalle, né giudici di linea.

“La meravigliosa cornice del Tennis Club Perugia – dichiara l’Assessore allo Sport Clara Pastorelli – ospita un’altra manifestazione importante per nostra città, la prima dopo il lockdown. Mi congratulo con il Presidente Luigi Grafas e tutto il consiglio direttivo per lo sforzo profuso in questi anni, tale da rendere la struttura sempre più accogliente e funzionale. Perugia riparte grazie allo sport e al tennis, con un torneo che vedrà partecipare atleti di rilievo nazionale ed internazionale. Ringrazio la MEF Tennis Events, il Presidente Marchesini e il ‘nostro’ Francesco Cancellotti. Chiaramente tutto si svolgerà in sicurezza, a porte chiuse, rispettando le disposizioni relative all’emergenza sanitaria”.

Trentadue saranno i tennisti in campo nel tabellone principale per il maschile (che si disputerà da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio), sedici per il femminile (da mercoledì 1° a sabato 4 luglio) con le qualificazioni che hanno preso lo scorso week-end.

Tra i protagonisti anche Matilde Paoletti e Francesco Passaro. I due tennisti perugini hanno ottenuto due wild-card per i rispettivi tabelloni principali del torneo: Francesco, classe 2001, è stato sorteggiato niente di meno che con la prima testa di serie del Main Draw, ovvero il torinese Lorenzo Sonego che occupa la posizione nr. 46 a livello mondiale. Matilde, classe 2003 se la vedrà invece al primo turno del Main Draw femminile con la lombarda Bianca Turati, che occupa attualmente la posizione nr. 316 mondiale.