Stadio Renato Curi: la situazione

Si è tenuta questo pomeriggio a palazzo dei Priori la conferenza stampa dell’Amministrazione comunale per fare il punto sulla situazione attuale e futura dello stadio Curi alla luce di alcune indiscrezioni emerse nei giorni scorsi sulla stampa.

Presenti l’assessore allo sport Clara Pastorelli, l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia ed il dirigente Fabio Zepparelli.

L’incontro con la stampa è stata l’occasione per chiarire e puntualizzare alcuni aspetti basilari che riguardano la storica struttura cittadina, intitolata all’indimenticato giocatore del Grifo Renato Curi.

“Siamo qua – ha spiegato l’assessore Pastorelli – perché era giusto e doveroso, alla luce di alcune indiscrezioni apparse sulla stampa, fare chiarezza su vari aspetti con la massima trasparenza. Dopo 45 anni dalla sua costruzione lo stadio Curi si conferma un impianto sicuro ma che, tuttavia, richiede costanti e continui interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per conformarlo alle più recenti normative. In questo contesto generale nel mese di aprile del 2019 l’Amministrazione comunale di Perugia ha sottoscritto un protocollo con Cassa Depositi e prestiti che ha consentito di avviare dei rapporti di collaborazione nella prospettiva, tra le altre cose, di procedere ad una complessiva riqualificazione dello stadio Curi e dell’area sportiva di Pian di Massiano. Questi rapporti nel corso dei mesi si sono ulteriormente approfonditi ed hanno condotto le parti a valutare concretamente l’opportunità di dar corso all’iniziativa. Proprio in quest’ottica si stanno vagliando una serie di ipotesi progettuali che si indirizzano in una duplice direzione: o verso una ristrutturazione dell’impianto esistente o verso la realizzazione di un nuovo impianto. Ad oggi, in ogni caso, il Comune è ancora in una fase di riflessione e di valutazione circa la fattibilità economico-finanziaria dell’operazione. L’obiettivo di questa iniziativa – spiega l’assessore Pastorelli – è di dotare la città di una struttura innovativa ed ancora più sicura di quella esistente, una struttura da dedicare principalmente al calcio, ma con possibilità di individuare spazi per attività culturali, ricreative e tanto altro. Voglio sottolineare che, quando si entrerà nel vivo dell’operazione è intenzione di questa Amministrazione coinvolgere attraverso incontri pubblici la città, essendo consapevoli del rapporto strettissimo che lega i tifosi allo stadio Curi. Rispetto poi a quanto emerso in alcuni articoli di stampa, l’Amministrazione tiene a precisare che non vi è stata e non vi sarà mai alcuna volontà o intenzione di modificare il nome dello stadio: indipendentemente dalla costruzione o meno di un nuovo impianto, lo stadio del Perugia rimarrà intitolato alla memoria di Renato Curi, simbolo per eccellenza del nostro Grifo”.