Connesi a supporto delle aziende in difficoltà. Tre mesi di connessione gratuita per i soci di Confcommercio Perugia

Dopo il successo dell’attivazione del numero verde per la spesa a casa, servizio organizzato in tempi rapidissimi durante il lockdown del marzo scorso, continuano le azioni di Connesi a supporto del Comune di Perugia anche questa volta su iniziativa di Confcommercio Perugia. Data la difficile situazione che sta attraversando il nostro Paese, dovuta all’emergenza Covid, che da mesi sta colpendo duramente migliaia di aziende del territorio, e mettendo in seria difficoltà economica negozi, attività commerciali e famiglie, Connesi intende supportare tutte le imprese associate a Confcommercio Perugia, proponendo la fornitura di connettività internet gratuita per i primi tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, per chi proviene da un altro operatore.

Concedendo tale dilazione di pagamento, Connesi intende dare il proprio contributo alle aziende in difficoltà che attraverso la connettività internet potranno comunque continuare a svolgere le loro attività quotidiane, amministrative, di comunicazione e commerciali, avendo anche l’opportunità di sostenersi attraverso la promozione o vendita on line dei propri prodotti/servizi.

“Un piccolo grande segnale – ha detto l’assessore Clara Pastorelli, ringraziando l’azienda – che Connesi dà alle aziende del nostro territorio in questo difficile momento. Non è la prima volta che Connesi e Confcommercio Perugia insieme si rendono protagonisti di gesti di altruismo verso la nostra città, i nostri cittadini e le nostre aziende, come ricordato. Oggi è sempre più fondamentale per le aziende essere connesse, la digitalizzazione è indispensabile e tre mesi gratuiti possono fare la differenza, soprattutto per i piccoli esercizi”.

“L’idea – ha detto Fabrizio Minelli, marketing manager e new business dell’azienda folignte – è nata per la volontà di un’azienda del territorio come Connesi di dare un contributo agli esercizi commerciali dello stesso territorio. Sicuramente i sacrifici che essi stanno affrontando in tutta Italia e anche nella nostra città sono ben più grandi, lo sappiamo, ma il nostro vuole comunque essere un segnale di disponibilità e ci auguriamo che gli imprenditori possano apprezzarlo come tale.”

Dal canto suo, anche Sergio Mercuri, presidente di Confcommercio Perugia ha tenuto a sottolineare la proficua collaborazione con Connesi, prima per i cittadini, soprattutto gli anziani, ora per gli esercizi commerciali.